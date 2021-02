Adózzon az, aki megteheti

Az anyagi helyzettől függ, hogy a siófoki vállalkozók eleget tesznek-e Lengyel Róbert polgármester kérésének és 2021-ben is a teljes összegű iparűzési adót fizetik be, vagy csak a felét.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

A kormány tavaly év végi döntése alapján a mikro-, kis-, és középvállalkozások dönthetnek úgy, hogy az iparűzési adónak (IPA) csupán a felét fizetik be az önkormányzatnak. A döntést azzal indokolták, hogy a koronavírus-járvány miatt nehéz helyzetbe került vállalkozásoknak igyekeznek ezzel is segíteni.

Csakhogy, ami a vállalkozásoknak különösen jólesik, az a helyhatóságoknak annál fájdalmasabb, tekintve, hogy több elvonást is megéltek az elmúlt évben – gépjárműadó, a közterületi parkolás eltörlése, idegenforgalmi adó – a világjárvány miatt.

Lengyel Róbert, Siófok polgármestere a város honlapján arra kérte a vállalkozókat, hogy ne éljenek a könnyített fizetés lehetőségével, s támogassák a várost az iparűzési adó teljes összegével.

– Ebben az esetben jelentős mértékben hozzájárulnak ahhoz, hogy Siófok Város Önkormányzata 2021-ben is a korábban megszokott színvonalon láthassa el kötelező feladatait, így például a közvilágítás, az orvosi ügyelet, a gyermek­étkeztetés biztosítását, óvodák és bölcsőde fenntartását – hangsúlyozta a siófoki városvezető. – Úgy vélem, hogy városunk gazdasági szereplői számára is fontos, hogy a közszolgáltatások ne sérüljenek egy ilyen nehéz időszakban, éppen ezért arra kérem az érintett gazdasági társaságok döntéshozóit, hogy – amennyiben a vállalkozásuk anyagi helyzete megengedi ebben a nehéz helyzetben – az ipar­űzési adójuk teljes összegét fizessék be a városunk számlájára.

– A vállalkozók többsége biztosan nem tudja ezt megtenni, mert mindenki mínuszban van – mondta a Somogyi Hírlapnak Bóta Zoltán, siófoki vállalkozó. – Nálunk, itt a Balatonnál a többség a vendéglátásból és turizmusból él, ők nyilvánvalóan nem engedhetik ezt meg maguknak. Mi örültünk neki, hogy kevesebbet kell fizetni, így is már annyi közteher van, hogy minden könnyítés sokat számít. Nem tudom, hogyan áll az önkormányzati kassza, de nagyon sok mindent nem kaptunk eddig az önkormányzattól. Szerintem másként kellett volna hozzánk állni és akkor lehetne ilyesmit kérni, tette hozzá.

Egy neve elhallgatását kérő cégvezető is hasonló véleményen volt. – Hiába hagyunk bármennyi pénzt a városnál, úgysem költik el jól – fogalmazott lapunknak a siófoki vállalkozó.

Az általunk megkérdezett gazdasági szereplők többsége az anyagi helyzetétől és az IPA mértékétől teszi függővé, hogy a felét, vagy az egészet fizeti be. – Jelenleg nagy segítség, hogy csak a felét kell fizetni – mondta lapunk kérdésére Hajdú Béla, az Alu Tent Kft. ügyvezetője. – Kevesebb a forgalom, mintegy 40 százalékkal csökkent a megrendeléseink száma, így kevesebből kell gazdálkodnunk. Ha meg lehet felezni az adót, nem hiszem, hogy a teljes összeget választom.

Segíteni szeretnének, ezért befizetik a teljes adót

– Ha meg tudom oldani, természetesen befizetem a teljes összeget – mondta a Somogyi Hírlapnak a vendéglátással foglalkozó Kele Sándor. Azt mondta: siófokiként ez nem is lehet számára kérdés. Nagy István, építőipari vállalkozó is hasonló állásponton van. – Egészen biztos, hogy az adó teljes összegét befizetem – mondta. – Ez a könnyítés, hogy az IPA felének befizetésére lehetőséget teremtettek, a mi cégünknek nem jelent számottevő segítséget. Végső soron azt gondolom, hogy ebben a városban élünk, ha egyszer az iparűzési adó a város bevételének nagy szelete, akkor éljenek vele.

Hozzátette, szerinte valahol visszaköszön egyszer a befizetett összeg, ha jól költik el. Még akkor is, ha nem szembetűnő.