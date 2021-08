Állami forintok segítik átvészelni a nehéz időszakot

Somogyban július végéig 2583-an, míg a legfrissebb adatok szerint országosan 70 ezren igényelték az önfoglalkoztatók kompenzációs támogatását. A programot közel két hónapja indították el, s a jelentkezők egyszeri, 219 ezer forintos összeget kaphatnak.

– Még a nyár elején hallottam a támogatásról, amit jó ötletnek tartok – mondta Jóföldi Gréta kaposvári kézápoló és műkörömépítő. – Júliusban jelentkeztem a programra, s gyorsan megkaptam a 219 ezer forintot.

A 29 éves vállalkozó azt mondta: a koronavírus-járvány miatt elrendelt korábbi korlátozások kapcsán tavaly óta két alkalommal több mint három hónapig nem dolgozott. Különösen a pandémia elején aggódott, hogy mi lesz a vendégkörrel, ám a nyitás után nemcsak a régi ügyfelek tértek vissza, hanem újak is jelentkeztek. A kaposvári hölgyeken kívül szennai, kaposmérői, jutai és somogy­aszalói nők is járnak a szalonba. Jóföldi Gréta, aki 2019 őszén indította a vállalkozását, úgy látja: minden olyan anyagi forrás, ami segítheti a cégek talpon maradását, fejlődését, nemcsak rövid, hanem hosszú távon is fontos.

– Az egyszeri kompenzációs támogatásból részben anyagot, kellékeket vásároltam, ez rendszeres kiadást jelent. Van olyan műkörömépítő zselé, melynek tégelye több mint tízezer forint, s a különféle alapozók ára sem olcsó. A szalont bérlem, s a vállalkozásban egyéb más költségek is adódnak. Ráadásul az ősszel műköröm-szakoktatói képzésre szeretnék járni, lényegesnek tartom, hogy megszerezzem a képesítést.

Ahogy korábban megírtuk, a július végi adatok szerint megyénkben 2583 kérelem érkezett be a járási hivatalokhoz. A megyei kormányhivatal tájékoztatása szerint az elbírálást követően 2207-en kaptak támogatást 483 millió 333 ezer forint értékben.

– A közel két hónapja elindított programban 219 ezer forintos egyszeri támogatást kaphatnak az ágazati bértámogatásból munkavállaló híján kimaradt vállalkozások, önfoglalkoztatók – tájékoztatott kedden az Innovációs és Technológiai Minisztérium. Azt is közölték: a tevékenységük átmeneti szüneteltetésére kényszerült vállalkozóktól már mintegy 70 ezer igénylés érkezett be összesen, mintegy 15 milliárd forint értékben. Hozzávetőleg 60 ezer önfoglalkoztató esetében a kedvező döntések is megszülettek, a kifizetett összeg meghaladja a 13 milliárd forintot.

A 219 ezer forintos egyszeri támogatás mások mellett a fodrászok, kozmetikusok, idegenvezetők, előadóművészek és autósiskolai oktatók számára könnyíti meg az újraindulást.