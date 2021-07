Kihirdették a tartósan vízhiányos időszakot július elsejétől az ország teljes területére, az intézkedést a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kezdeményezte. Az aszályos idő komoly károkat okoz Somogyban, aki teheti, öntözéssel próbálja a növények fejlődését segíteni.

Porzik a határ, repedezett a föld Magyaratád határában. – Két hete esett utoljára mindössze négy milliméter csapadék, most nagyon kellene az eső a kukoricának és a napraforgónak – mondta Lackovics Sándor, a magyaratádi Barátság-szövetkezet elnöke. Hozzátette: biztos benne, hogy jóval rosszabbak lesznek az idei termésátlagok. – A májusi hideg visszavetette a szántóföldi növények fejlődését, és utána jött az aszály, ami ugyancsak nem segít, a búza kényszerérett lesz – emelte ki a gazdálkodó.

Somodorban 2018-ban építettek ki öntözőrendszert, így 122 hektárnyi területet tudnak öntözni. – Vetőmag-előállítással is foglalkozunk, és a magasabb hozam érdekében építettük ki a rendszert, de szeretnénk a jövőben további 80 hektárral bővíteni pályázati forrás segítségével – mondta el Pongrácz István gazdálkodó. Hozzátette: már most látják, hogy ahol nem tudnak öntözni, ott terméskiesésre kell számítani, ha a következő hetekben nem lesz nagyobb mennyiségű csapadék. Elsősorban a kukorica sínyli meg az aszályos időt.

– A tavalyi év május–júniusához képest 30-40 százalékkal kevesebb eső esett idén – mondta el Tóth István növényvédelmi szakmérnök. – A cukorrépa, kukorica és a napraforgó esetében az aszályos idő komoly terméskiesést okozhat, valamint az állattartókat is sújtja ez a száraz időjárás, ugyanis szénát, megfelelő takarmányt sem tudnak termelni gazdaságuk számára – emelte ki Tóth István.

Berek Gábor, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Somogy megyei elnöke elmondta: a kihirdetett tartósan vízhiányos időszakban nem kell vízkészletjárulékot fizetni a mezőgazdasági termelőknek, továbbá vízjogi engedély nélkül, bejelentést követően egy alkalommal rendkívüli öntözési célú vízhasználat lehetséges. – Van olyan somogyi település, ahol júniusban 0,2 milliméter csapadék esett csupán – jegyezte meg az elnök.

Mindent öntözni kell a kiskertekben, ha termést szeretnénk

Nemcsak a szántóföldi növényeket, gyümölcsösöket, hanem a kiskerteket is sújtja az aszályos időjárás. Szili Dezső minden héten többször is kilátogat terményeivel a kaposvári piacra, idén azonban komoly munka számára, hogy legyen mit vinnie a vásárlóinak. – Muszáj öntöznöm a gyümölcsfákat is, mert ha nem teszem, akkor nem lesz rajtuk semmi termés – mondta a kaposvári őstermelő.

Nezdei Sándorné csökölyi kertjében és fóliasátraiban reggel és este is öntöz. – Folyamatosan megy a szivattyú a kútról, rengeteg vizet juttatunk ki, mert ha nem öntöznénk, akkor nem lenne semmi termésünk – mondta a családi gazdálkodó. Kiemelte: legutóbb június elején esett csak a településen, akkor is pár milliméter. – Biztos vagyok benne, hogy az árakon is meg fognak látszani az aszály miatti pluszköltségek, minden zöldség, gyümölcs drágább lesz – tette hozzá Nezdei Sándorné.

Fotó: Lang Róbert