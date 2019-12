Átrajzolja a térképeket a csok

Van olyan somogyi település, ahol ezerötszáz százalékkal nőtt az érdeklődők száma egyes ingatlanok iránt. Nem meglepőek az adatok, szakértők szerint ugyanis Somogy a második olyan megye, ahol a legtöbben érdeklődnek a falusi családi otthonteremtési kedvezményes (csok) települések iránt.

Kercseliget, Mike és Nágocs az a három település a megyében, ahol az idei év első feléhez képest mostanra már sokszorosára nőtt az ingatlanok iránt érdeklődők száma. Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint nem lehet messzemenő következtetéseket levonni ebből, de jelzés értékű, hogy olyan települések is felkerültek a térképre, amelyek korábban nem voltak az emberek látókörében.

A népszerűség oka, hogy ezeken a településeken magasabb összegű támogatásokat lehet igénybe venni. Egyrészt, ha valaki használt lakást vásárol, akkor az új építésű ingatlanokra vonatkozó kedvezményeket is megkapja, azzal a feltétellel, hogy a már meglévő ingatlannak nemcsak a vételárára tudják elkölteni, hanem legalább a felét az épület korszerűsítésére is fordíthatják a családok – fogalmazott Balogh László.

Az ingatlanszakértő szerint Somogy a Balaton közelsége miatt is a legnépszerűbb megyékhez tartozik. Előttünk csak Veszprém, mögöttünk pedig Pest megye áll. Ezeken a településeken még a falusi csok nélkül is, az ingatlanpiaci kínálat az országos élvonalba tartozna. Ezt alátámasztja az is, hogyha megnézzük a kínálati árakat a falusi csokos települések között, akkor érdekes módon Somogyban első helyen Csombárd található, ahol több mint hetvenmillió forint az átlagár. Ez annak köszönhető, hogy a faluban van egy olyan eladó kúria, amiért több mint hetvenöt millió forintot kérnek. Ezt követően azonban egyértelműen a Balaton-parti települések az uralkodóak – hangsúlyozta az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

Balogh László hozzátette: a vásárlóknak és az építtetőknek kedvezhet a közeljövőben az is, hogy ugyan rövid ideig, de 2020. január elsejétől 2022. június végéig a falusi csok keretében épült házaknál is igénybe vehető lesz az ötmillió forintos áfa-visszatérítés.