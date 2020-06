Az adómentő program adta vissza az otthonukat

Egyáltalán nem oly távoli történelem a 2008-as pénzügyi, gazdasági világválság, szép számmal vannak olyanok, akiknek szerencsére csak rossz emlék az a reggel, amikor felébredve arra eszméltek, hogy gondosan kikalkulált hiteltörlesztőik hirtelen a csillagos égig kúsztak.

Duplájára, vagy még ennél is jobban megnövekedtek a svájci frank alapú hitelek törlesztői. Így járt az a kaposvári család is, akik házukra vettek fel hitelt. – Hirtelen 500 ezer forint lett a havi kiadásom a hitelek miatt – mondta az egyik családfő. – Jelzáloghitelt vettünk fel a házunkra, ha úgy maradnak a törlesztők, ahogyan felvettük, ki tudtuk volna fizetni.

De nem így történt, az anyagi terhet pedig nem bírták, a bedőlt hitel miatt pedig a bank vitte a házat. Az ingatlant végül a Nemzeti Eszközkezelő (NET) Zrt. vette át, s innentől a család a társaságnak fizetett bérleti díjat. Ez így ment éveken át, míg az eszközkezelő fel nem ajánlotta a vételi lehetőséget, amellyel élni is tudtak. – Az egyösszegű kifizetést választottuk, ezért kedvezményt is kaptunk, viszont öt éven belül nem adhatjuk el a házat – mondta kérdésünkre. Mostanra, hosszas procedúra és utánajárásokat követően, újra a családé lett a ház.

Somogy megyében a Nemzeti Eszközkezelő a 2011-es indulása óta 1565 ingatlant vásárolt meg az adósmentés keretében. Ezek közül 2017. végéig 50-et visszavásároltak a bérlők, vagyis az adósságspirálba került egykori tulajdonosok. A kormány otthonteremtési programot indított, amely keretében 2018. májusától idén május végéig újabb 1142 ingatlant vásároltak vissza. A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. közölte, jelenleg is tart még 55 ingatlan visszavásárlása. A bérlőknek több lehetőségük is volt arra, hogy visszaszerezzék otthonaikat: választhattak az egyösszegű visszafizetés, részletfizetés és további albérlet között. A vételár pedig minden esetben megegyezett a NET által korábban az ingatlanért fizetett árral, csökkentve természetesen a befizetett lakbér összegével. A legtöbb ingatlant Kaposváron vásárolták vissza, 9 év alatt 219 lakás került vissza gazdájához. Barcson 74, Marcaliban pedig 49 lakást tudtak visszaszerezni lakói.

Sikeresen teljesítette a kitűzött célokat a Nemzeti Eszközkezelő Zrt.

A program révén országszerte 155 ezren menekültek meg a többmilliós hiteltartozástól úgy, hogy eközben otthonukban élhettek tovább. A Nemzeti Eszközkezelő Zrt.-t a kormány 2011-ben hozta létre, hogy segítséget nyújtson a szociálisan rászoruló hiteladósoknak. A bérlők többségének azóta stabillá vált az anyagi helyzete, ezért kedvezményesen visszavásárolhatták ingatlanjaikat.

S mivel a lakók visszaszerezték lakásaikat, jelentősen csökkent az eszközkezelő ingatlanportfóliója, így a feladata is átalakult. Miután a társaság sikeresen teljesítette a kitűzött célokat és általa 38 ezer otthon menekült meg, a közelmúltban törvénytervezetként a parlament elé került a NET megszüntetésének javaslata. Ennek értelmében a társaság megmaradt feladatait a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. látná el, tehát a fennmaradó 4600 bérleti szerződéssel is ez a részvénytársaság foglalkozna a jövőben.