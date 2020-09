Az idei második béremelés jön a kaposvári Kométánál

Jelentős béremelést hajt végre a Kométa 99 Zrt. kaposvári üzemében, hiszen az áprilisi 3,4 százalékos emelést követően októbertől a fizikai területen átlagosan 5, míg a szellemi munkát végzőknél átlagosan 3 százalékkal emelkedik a bér.

Ám úgy látja a menedzsment, ehhez nem elegendőek a fejlesztések, elkötelezett munkavállalók is kellenek. S természetesen növelni kell a dolgozói létszámot, ennek érdekében mintegy 500 munkahelyet hoznának létre a somogyi megyeszékhelyen.

A bérek már az előző három évben is jelentősen emelkedtek, közölte a cég. Összesen negyven százalékkal nőtt a fizetés a húsipari vállalatnál, áprilisban pedig a koronavírus járvány ellenére sikerült újabb emelést végrehajtani. Az októberi fizetésemeléssel pedig újabb forintok maradnak a dolgozók tárcájában, ráadásul átlagosan nettó 130 ezer forinttal jutalmazzák azokat, akik vigyáznak az egészségükre és akikre folyamatosan támaszkodhat a cég.

A béremelések után és a megemelt jelenléthez kötött prémiummal, túlóradíjjal, juttatásokkal együtt egy csontozóban dolgozó szakember októbertől akár havi nettó 345 ezer forintot is hazavihet.

Hozzátették: ennél még többet is lehet keresni a Kométánál, hiszen ehhez még hozzájön a családi adókedvezmény és a magasabb bérkategóriába jutás sem álom. Hiszen ha megtanul valaki új munkafolyamatokat és bővíti szaktudását többet is kereshet. A kategóriabesorolásokat félévenként felülvizsgálják.