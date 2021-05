Nyáridéző nedűt zártak a palackokba a Balatoni Kör tagjai

Idén nyáron várhatóan még több étterem kínálatában lesz ott a BalatonBor, sőt újdonságként ételeket is ajánlanak hozzá, hangzott el a Balatoni Kör szerdai sajtótájékoztatóján, ahol az idei nedű mellett a friss Kóstold körbe kiadványt is bemutatták.

Hatodik alkalommal készült BalatonBor és Kóstold körbe kiadvány a Balatoni Kör gondozásában. A kiadvány idén először nem csak a Balatoni Kör tagjait tartalmazza, hanem további balatoni vállalkozások is. – Egyesületünk fő mozgatórugója az értékvédelem, összefogásban és közös gondolkodásban rejlik, így konkurenciaharc helyett jó szívvel ajánljuk egymást – mondta a sajtótájékoztatón Szilágyi Lajos, a Balatoni Kör elnöke. Hozzátette: az általa szerkesztett kiadvány segít eligazodni a vendégnek, hogy kutya- vagy családbarát helyet találjon, de tóparti éttermet és romantikus szállást is találhatnak benne.

Ezzel együtt az idei BalatonBor is debütált, amelyet Dobosi Győző ajánlott a sajtó képviselőinek figyelmébe. – Ez a Balaton első régiós terméke, ami mögött a borászok összetartása és barátsága áll – fogalmazott a borász. – A rövid ellátási láncról sokat beszélnek, én azt gondolom, ezt megvalósítani kell, ilyen módon született meg a BalatonBor, amely a Rizling Generáció és a Balatoni Kör közös gyermeke. Ebben az évben eddig 15 balatoni borászat kezdte meg a friss és üde olaszrizling palackozását, amely arculatában is megújult.

Gyukli Pince

Feindl Pince

Zelna

Hujber Pincészet

Lídia Borház

Istvándy Pincészet

Fata Pince

Dobosi Pincészet és Vendégház

Bujdosó Pincészet

Tagyon Birtok

Veszprémi Pince

Cseh Családi Pince

Szerelmley Birtok

Laposa Birtok

Bogáromi Borbirtok

A sajtótájékoztatón elhangzott: 64 ezer palack készül a BalatonBorból, amelyre már külföldről, Németországból, Lengyelországból és Angliából is van érdeklődés. De itthon sem hagyja hidegen a borkedvelőket, hiszen a tapasztalatok szerint alig 10 hónap alatt elfogynak a gondosan készített palackok.

Nehéz ősz és tél után várják a nyarat

A siófoki Mala Garden Design Hotelben tartott sajtótájékoztatón elhangzott a 2014-ben alakult Balatoni Kör jelenleg 42 tagot számlál, amely 54 vendéglátóhelyet képvisel a tó körül. Szilágyi Lajos elmondta: mindannyian a minőség elkötelezettei, de bárkit szívesen látnak, aki az igényesség mellett teszi voksát. Az egyesület tagjai az egész éves Balaton hívei, s úgy látják, ez lassan valóban meg is tud valósulni. Idén is jelentős belföldi turizmusra lehet számítani, erre készülnek a Kör tagjai is. – El kell mondanom, hogy tagjaink nem fognak munkaerőhiánnyal küzdeni – emelte ki az elnök. – S azt is fontos tudni, hogy egyikünk sem készül irreális áremelésre, hiszen mi mind egész évben nyitva tartunk és nem egy nyár alatt szeretnénk meggazdagodni, hanem tíz vagy húsz év múltán is a vendégek szemébe szeretnénk nézni.

Jobban csúszott a bor a pandémia alatt

A világjárvány miatt nehéz helyzetbe került a balatoni turizmus, azok a borászok, akik már korábban is rendelkeztek online értékesítéssel viszont élénk keresletet tapasztalhattak, mondta el a Sonline kérdésére Dobosi Győző a sajtótájékoztatón. – Kiváló home office kísérő lett a bor – mondta. – Akik frissen indították a webes értékesítést, nekik nehéz volt, hiszen sokan álltak át az online forgalmazásra. Ezért különbözőek a visszajelzések a borászatoknál, azt látom mégis, hogy felfelé ívelő a tendencia.

Hozzátette: a könnyű borok sokkal jobban fogytak az elmúlt hónapokban. Saját tapasztalata szerint az online forgalom megnyolcszorozódott az online forgalom a covid idején.

Gyűjtést szerveztek egészségügyi dolgozóknak

Hajdú Attila, a sajtótájékoztatón elmondta: a Balatoni Kör szerda reggeli közgyűlésén döntött arról a tagság, hogy segítik a koronavírus elleni küzdelemben oroszlánrészt vállaló egészségügyi dolgozókat. – Mintegy egymillió forint értékű vócsert adtunk össze, amellyel segíteni szeretnénk az egészségügyi dolgozók kikapcsolódását – mondta a többszörös bajnok focista a sajtótájékoztatón. – Terveink szerint az összegyűlt utalványokat a balatoni megyék kórházainak adjuk át.