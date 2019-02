Boszniába is jutott a somogyi búzából

Már több mint 30 ezer tonna kukoricát, búzát és repcét exportált februárig a kaposvári MG. Produkt Kft.. A növekvő számú szereplő miatt kíméletlen küzdelem jellemzi a nemzetközi piacot, a nehézségek dacára a somogyi gabonakereskedő társaság az első félévben így is rekord mennyiségű árut akar kiszállítani.

– Az idén sem veszünk vissza a tempóból, szembe kell nézni a kihívásokkal, erről folyamatosan gondoskodik a nemzetközi piac – emelte ki Hanyecz Imre, a MG. Produkt Kft. ügyvezető igazgatója. – Nehézség, hogy a nemzetközi kereskedelemben a kukorica iránt kissé megcsappant a kereslet: az ukrán árut hatalmas mennyiségben szállították főként az olasz piacra, s az oroszok – az előzetes várakozásokkal ellentétben – nem hozták meg a búza exportkorlátozást, s ők az észak-afrikai piacok mellett Olaszországba is küldtek gabonát. S amíg korábban Horvátországot gyakran kukoricaimportőr országként emlegették, manapság már ők is jelentősebb tételben exportálnak. Egy élesebb az árverseny rajzolódik ki a nemzetközi piacon: sok külföldi cég tonnánként 5-8 euróval alacsonyabb áron kínálja a gabonát, mint a hazai kereskedelmi társaságok.

Februárig – a 20 ezer tonna kukoricán kívül – nyolcezer tonna búzát is exportált a kaposvári vállalkozás: előbbit Olaszországba vasúton és kamionba ömlesztve, utóbbiból Boszniába, Horvátországba és Szlovéniába jutott. Hanyecz Imre rámutatott: a sikeres felállás titka a kiváló üzleti kapcsolat és a jó piaci időzítés. S amíg hamarosan a következő exportszállítmány részleteit szervezik, lassan a 2019-es nyári idényre készülnek: már mintegy három milliárd forint értékű terményt kötöttek le, melynek csaknem 80 százalékát somogyi gazdaságok állítják elő. Az ágazat problémái kapcsán rámutatott: a szigorú minőségi követelményeket valamennyi vállalkozásnak, felvásárlónak következetesen be kell tartania, ez hatványozottan vonatkozik azokra a korábban rovarfertőzött kukorica, búza tételekre, melyet időközben gázosítottak. Ha az előírtnál ugyanis magasabb szermaradványt mutatnak ki az ellenőrök, az exportárut visszatartják, s a pluszkiadást jelentő kényszerpihenő akár egy hónapig is elhúzódhat.

Százmilliós építkezés Taszáron

– Szerintem azok a cégek állják a versenyt, amelyek frappáns és extra gyors megoldást találnak a gondokra – hangsúlyozta Hanyecz Imre. – Ehhez időről időre szükség van a technológia megújítására. Orci, Csokonyavisonta és Nagykanizsán kívül tulajdonostársunkkal, a göllei Agrár Zrt.-vel közösen Taszáron is fenntartunk egy telepet, utóbbin új szárítót építünk. Lassan végéhez közeledik a mintegy 100 millió forint értékű projekt, áprilistól már üzembe helyezzük a berendezést.

Tavaly az első félévben csaknem 150 ezer tonna terményt vásároltak fel, az idén júniusig 180 ezer tonnát terveznek, s amíg 2018-ban 330 ezer tonnát gabonát vettek meg, az idén rekord mennyiségű, 350 ezer tonnát kívánnak értékesíteni. Hanyecz Imre azt mondta: helyben, s országosan is minden adott a sikeres szezonhoz. Hazánkban – jó időjárás esetén – közel 8 millió tonna kukorica is megteremhet, ebből 3,5 millió tonnát lehet exportálni, míg a nagyjából ötmilliós búzatermés akár felét is külföldre lehet vinni.