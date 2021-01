Csak minden ötödik jelentkező dolgozhat

Nem változott számottevően a Déli Szomszédok Köz­érdekű Nyugdíjas Szövetkezet által foglalkoztatott időskorúak száma az elmúlt időszakban – tájékoztatta lapunkat Dakó Roland kaposvári irodavezető. Elmondta, hogy ugyan tavaly márciustól pár hónapig minimálisra csökkent a munkavállalói létszám, azonban a nyártól fokozatosan visszatért a járvány előtti szintre.

Jelenleg a mintegy ötszázötven szövetkezeti tagból közel száz­an dolgoznak, többségük betanított munkás. Rájuk elsősorban a kereskedelem és a műanyaggyártás tart igényt, ugyanakkor az utóbbi időszakban megnövekedett az igény a szakipari munkára is, elsősorban a fémiparban és a villamosság területén. Időskorúakra elsősorban ott tartanak igényt, ahol a járvány időszakában is folyamatos a termelés. Dakó Roland arról is beszélt, hogy a tagság nem jelent mindenki számára állandó foglalkoztatást, hiszen vannak, akik csak időszakosan vállalnak munkát, míg viszonylag kevesebben dolgoznak állandóan.

A szövetkezeti tagságnak éppen az a jelentősége, hogy rugalmas munkavégzést tesz lehetővé, maximálisan figyelembe véve az egyéni igényeket.

Mivel időskorúakról van szó, a tagság létesítéséhez meghatározó az egészségi állapot, ezért a jelentkezőket alapos orvosi vizsgálatnak is alávetik. – Kiváló kapcsolatokat ápolunk a foglalkoztatókkal is, így ők is tisztában vannak azzal, hogy milyen munkához és milyen feltételekkel tudnak nyugdíjasokat alkalmazni – tájékoztatott az irodavezető. Itt jegyezte meg, hogy bár a szövetkezet taglétszáma az utóbbi időszakban némileg növekedett, ezzel együtt sem lehetnek elégedettek a foglalkoztatottak számával, amit azonban nagyban behatárol a járvány, ami miatt országosan is csökkentek a munkalehetőségek.

Dakó Roland elmondta: a szövetkezetnek az is tagja lehet, akinek az adott időszakban nem tudnak munkát kínálni, de a programokba ők is bekapcsolódhatnak. – Fontos számunkra, hogy jól érezzék magukat nálunk, ezért különféle közösségépítő programokat, előadásokat is szervezünk. Ilyen volt a múlt évben az egészséges életmódot népszerűsítő előadássorozatunk is, amit azonban a járvány miatt márciusban meg kellett szakítanunk, de ugyanilyen okból más rendezvényünk is elmaradt. Sajnos a szervezet­ünk is megsínylette az elmúlt időszakot, emiatt több tapasztalt munkatársunktól is meg kellett válnunk. Csak bízni tudunk abban, hogy mielőbb véget ér ez a senkinek sem tetsző állapot, és végre folytathatjuk a programjainkat, s minél több nyugdíjasnak biztosíthassunk munkát – mondta az irodavezető.