Csillagászati áron adják az építőanyagot Somogyban is

Eddig nem tapasztalt mértékben drágultak az építőanyagok. Van olyan alapanyag, amelyikért 70–80 százalékkal többet kell fizetni, mint egy évvel korábban. A legtöbb somogyi kereskedő mindössze egy-két hétre tud árajánlatot adni, mert folyamatos a drágulás.

Ezt ne hagyja ki! A baloldal számára örök ellenség a határon túli magyarság

– Három hete kértem árajánlatot faanyagra, meg is rendeltem azonnal. Amire azonban megérkezett, addigra már 20–30 ezer forinttal többe került – mondta el az egyik kaposvári fakereskedésben vásárló Kovács József. Hozzátette: azért döntött úgy, hogy mégis megcsináltatja most a teraszát, mert már hónapokkal előtte megegyezett az ácsokkal a munkáról, és attól tart, hogy ha most visszamondja, akkor másik időpontra nem talál majd szakembert. – A boltban azt mondták, hogy szerintük még sokáig nem áll meg az építőanyagok áremelkedése. Fogalmam sincs róla, hogy meddig lehet ezt pénzzel bírni – tette hozzá a vásárló.

Heti árakat tudnak csak adni az egyik kaposvári építőanyag-kereskedésben. – Folyamatos az emelkedés, most ép a ragasztók drágultak, 12–13 százalékkal nőtt az áruk – mondta el Sáfrán György egyéni vállalkozó. – A faanyag drágult talán a legjobban, tavalyhoz képest 70–80 százalékkal nőtt az áruk.

A kaposvári vállalkozó hozzátette: korábban az eps hungarocellre kellett várni, de most már folyamatos az ellátás ebből, viszont a faanyagoké akadozik. Amíg korábban 2–3 napra megérkeztek telepükre, most örülnek, ha 2–3 hét alatt ideér.

– Átlagosan idén 5–10 százalékkal emelkedtek a tetőcserepek árai – mondta Beck Jánosné, a Beck Tető Kft. üzletvezetője. Hozzátette: a legnagyobb mértékben a fa- és acélanyagok árai nőttek. – Átlagosan 50 százalékkal emelkedtek a vasárak, az acéllemez és zártszelvény drágult a legjobban, legalább 80 százalékkal – sorolta Kárpáti Zoltán, a Győri Kft. ügyvezetője. Hozzátette: egyelőre nem tapasztalnak alapanyaghiányt és hozzájuk időben megérkeznek a szállítmányok, csak jóval drágábbak, mint tavaly. – Az áremeléshez alapvetően a hulladékvas hiánya vezetett, Törökországban rengeteg hulladékból dolgozó gyár van, ezek most nem jutnak elég alapanyaghoz, mert a korábbi beszállítóik Kínának adják el a vasat, drágábban. Emiatt a török gyárak az Európai Unióból próbálnak nyersanyaghoz jutni, viszont ennek az igénynek az európai gyárak nem tudnak eleget gyártani – sorolta Kárpáti Zoltán. Példaként említette a zártszelvényt, amely kilónként 240 forinttal drágult tavaly óta.

Hitel, csökkentett műszaki tartalom

– Az önkormányzatok teljesítési kényszerben vannak és próbálnak beleférni a határidőkbe. Az átlagos, 30 százalékos építőanyagár-emelkedés a településeket is sújtja – mondta Schmidt Jenő, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének elnöke. Hozzátette: több uniós pályázat már kifutóban van, de a bent lévőkkel még lehet gondja az önkormányzatoknak. – Két lehetőségük van ilyen esetben: ha a kormány megengedi, akkor hitelt vesznek fel, vagy kérnek ráemelést a költségek miatt. Mindkét eljárás legalább fél év alatt zajlik le, az árak pedig ez alatt is tovább emelkednek – sorolta Schmidt Jenő. Kiemelte: ezért inkább a hozzá forduló településvezetőknek azt javasolja, hogy csökkentsék a pályázat műszaki tartalmát, a módosítással pedig elegendő lehet az elnyert támogatási pénzösszeg.