Díjat ért a kaposvári iparfejlesztés

Az év ipari parkja lett a kaposvári Keleti Park, miután a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) az Év Befektetője gálán nyolc kategóriában hirdetett győztesek a Pesti Vigadóban.

Rangos elismeréssel gazdagodott a somogyi megyeszékhely, szerda este derült ki, hogy a város keleti részén elterülő Keleti Ipari Park lett 2019-ben a legjobb ipari park a Nemzeti Befektetési Ügynökség szerint. Az erről tanúskodó díjat Szita Károly polgármester a Pesti Vigadóban vehette át, ahol arról beszélt: ez egy újabb lökést ad a városnak, hogy még nagyobb hatékonysággal folytassák Kaposvár huszonegyedik századi újraiparosítását. – Ez azt jelenti, hogy növeljük a versenyképességünket – fogalmazott a városvezető. – Újabb üzemeket és cégeket hozunk Kaposvárra, valamint a zöld iparban való szerepvállalásunkat növeljük, illetve a teljes foglalkoztatottság elérése a célunk.

Szita Károly elmondta: fontos, hogy a lakosság többet keressen, hiszen a jólét teszi lehetővé, hogy a város gyarapodjon. Egy gazdaságfejlesztés pedig sosem lehet öncélú, hanem az ott élőket kell hogy szolgálja.

A kétezres évek elején kezdték belakni a cégek Kaposvár keleti részén, a 610-es számú főút mentén kialakított Keleti Ipari Parkot. Amely mostanra be is telt, az elsők között települt be a Purina takarmánygyártó cég, de annak idején még egy jégkrémgyár is működött itt. A gazdasági válság után kissé átrendeződött az ipari park „lakóinak” palettája. Jelenleg gépkölcsönző, építőipari vállalkozás, a takarmánygyár, a Metyx és a 2013-ban nyílt Cabero Kft. üzemelnek itt.

Az év ipari parkja hetvenegy hektárt foglal el, s hamarosan másfélszeresére növekszik. Ezzel újabb munkahelyek jöhetnek létre, mivel azt már egy éve lapunk is megírta: Kaposvárra költözik a BM Heros Zrt. új tűzoltófecskendőket gyártó üzeme. A gyár alapkövét a közelmúltban tették le, s a napokban megindultak az építési munkálatok is.

Újraiparosítják a somogyi megyeszékhelyt

A Keleti Ipari Park bővítése a megyeszékhely oktatási palettáját is színesíti, hiszen az Óbudai Egyetemmel karöltve elindulhat a Kaposvári Egyetemen ősszel villamosmérnök képzés indul. Mostanra már megkezdődött Kaposváron a Füredi úti ipari park kialakítása. Az egykori Hunyadi János laktanya területén 36 hektáron alakítanak ki iparterületet, amelyre 365 millió forintot költ a város.

Ezzel együtt egy év alatt 1,2 milliárd forintot költött Kaposvár a már meglévő iparterületeinek korszerűsítésére.

A város fejlesztését szolgáló Németh István Program 171 milliárd forintos keretéből finanszírozott projekt keretében utak és járdák újultak meg, de közvilágítást korszerűsítettek, csapadékvíz elvezetését oldották meg, valamint buszmegállókat is alakítottak ki.