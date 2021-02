Drágakőként csiszolgatná a balatonboglári Sellőt

A családok pihenését szolgálja a jövőben is a balatonboglári Sellő kemping, a területet egy kecskeméti befektető vásárolta meg a Magyar Nemzeti Vagyonke­zelő (MNV) Zrt. árverésén. A tulajdonosokat képviselő Rajnai Attilának, a Partisellő Kft. ügyvezető igazgatójának eltökélt terve, hogy megőrizze és fejlessze az ingatlant.

Egymilliárd forintért kelt el a balatonboglári Sellő kemping, amely mostanáig a Balatoni Hajózási Zrt. (BAHART) tulajdonát képezte. A szerencsés licitáló a kecskeméti Terebezd Trade Kft. lett, lapunk megtudta, tulajdonképpen összefogás eredményeképpen került a társasághoz az értékes tóparti ingatlan.

Rajnai Attila, aki gyerekkorát gyakorlatilag a kempingben töltötte, nemrégiben döntött úgy, minden követ megmozgat az általa drágakőként is említett Sellő kemping megmaradása érdekében. – Édesapám még 1969-ben fedezte fel a helyet, s itt tanultam meg szörfözni – mesélte lapunknak. – Amikor letettük a part mellé az első Jugoszláviában vásárolt lakókocsinkat, azt mondta: ezzel nem ér fel egyetlen szálloda sem. Azóta is visszajárok ide a testvéreimmel, a gyerekeimmel nyaralni. De nemcsak én, hanem vagyunk többen is, akik ugyanígy kötődünk generációk óta a Sellő kempinghez – avatott be Rajnai Attila, mi motiválta a vásárlás előtt.

A beruházónak több terve is van a területtel. – Ez egy félszigetnyi nyúlvány, nem igazán beépíthető. – Ráadásul a kikötő kisebbik mólószára miatt annak hajlatában, a kempingnél gyülemlik fel az áramlási homok, ami a gyerekeknek tökéletes vízparti játéklehetőséget biztosít. Úgy gondolom, ez a kemping a Balatonon az egyik legszebb, amit a Jóisten is kempingnek teremtett – mondta.

Sokaknak élénk emlék lehet, hogy a kelet- és a nyugatnémet állampolgárok találkozóhelye volt a Sellő, amely nem véletlenül kapta ezt a nevet, hiszen felülnézetből éppen egy sellőt formáz a területe. Rajnai Attila elmondta: tavaly év végén sokan aggódtak a kemping jövőjéért, de megnyugtatott, csak a fejlesztésekben gondolkodik.

– Szeretném emelni a szolgáltatások színvonalát – emelte ki. – Úgy gondolom, hogy napjainkban felértékelődnek a természetközeli és a zsúfoltságtól mentes pihenési lehetőségek. Ezt igazolja az is, hogy jelenleg Nyugat-Európában emelkedik a használt lakókocsik ára, mert egyre kevesebben akarják eladni – mondta, majd hozzátette: szeretné növelni a bungalók számát és lehetőség szerint bővíteni a kempingezésre alkalmas területet. Emellett egy helyi kis piac létrehozásában, rendszeres közösségi programokban gondolkodik, amelyek mind hozzájárulnak a Sellő kemping felvirágoztatásához.

Érezhető, hogy a balatonbogláriak aggódtak a kemping jövőjéért, de mondhatni, nagy kő esett le a városvezetés szívéről. – Nagyon vártuk ezt a hírt az eladásról, de nem tudtuk, milyen végkimenetele lesz kontraktusnak – mondta kérdésünkre Mészáros Miklós polgármester. A városvezető akkor nyugodott meg igazán, amikor Rajnai Attilával személyesen találkoztak, és a kemping jövőjéről beszéltek.

Hotelt, iparterületet is elad a BAHART

A hajózási társaság a másik kempingjét, a balatonszemesi Hattyút is értékesítette, ennek új tulajdonosáról és szándékairól egyelőre nincs hír. A település lakói ott is félnek, hogy megszüntetik a kempinget és szállodát építenek a partra. A hajózási társaság az MNV nyilvános licitfelületén jelenleg is hirdeti a siófoki Hotel Mólót és az ahhoz kapcsolódó konferenciatermet, valamint eladásra szánnak egy a siófoki iparterületen található ingatlant is. Az említett árverések a cég tájékoztatása szerint február 25-én zárulnak.