Drágulás terem a somogyi diófákon

Már most mélyen zsebbe kell nyúlni, ha karácsonyra szeretnénk megvásárolni a bejglibe valót, de az ünnepekig tovább drágulhat a dió. Jelenleg a másodosztályú dió kilója négyezer forint körül mozog, ám a folyamatosan emelkedő üzemanyagár is hatással van arra, mennyi lesz az őszi termés ára.

Két kiló dió került Kovács Margit kosarába kedden a kaposvári piacon. – Már most megveszem a süteménybe valót, mert gyanítom, hogy tovább emelkedik az ára – mondta el a nyugdíjas vásárló.

A Kaposvári Nagypiacon jelenleg 3800 forinttól indul a másodosztályú dió kilója, ám a hétvégi vásárban 5200 forintért is kínálták. Az ország diótermő területének több mint harmada Szabolcs megyében van, ezt követi Borsod-Abaúj-Zemplén és Somogy megye 871 és 646 hektárral. Lengyeltótiban 110 hektárnyi ültetvényen a napokban fejeződik be a diószüret. – Átlagosan 30 százalékkal kevesebb termést tudtunk betakarítani a tavaszi fagyok és a nyári aszályos időjárás miatt – mondta el Cziráki Imre, a Juglans Hungária Kft. ügyvezetője. Hozzátette: idén tíz százalékkal drágábban adják az őszi termést. Helyben is értékesítenek, héjasan Németországba és Olaszországba adják el a termést. – Ha nem akarunk bezárni, kénytelenek vagyunk emelni. Az üzemanyagár-drágulás komoly gondot jelent, jelenleg a gázolaj ára 33,5 százalékkal magasabb, mint tavaly ilyenkor – tette hozzá Cziráki Imre.

Látrányban és környékén befejeződött a diószüret 60 hektáron. – Közepes volt idén a termés, nagyon sok az apró dió, amelyet nehéz eladni. Látszanak az aszályos nyári időjárás nyomai – mondta el Gara Miklós termelő. Hozzátette: átlagosan öt százalékos áremelkedés tapasztaltató a piacon, bíznak benne, hogy a hazai készletek ki tudják szolgálni a belföldi keresletet. Megjegyezte: a dióburok-fúrólégy miatt többször kellett védekezniük, valamint az új ültetvényeket már öntözőrendszerrel látták el.

Fotó: Lang Róbert

Többe kerül a mák, a gesztenye és a burgonya is a standokon

Nem csak a dió, hanem több zöldség, őszi termés ára is változott. – Tavaly 1200, most 1500 forintot kérnek fél kiló babért és még drágulhat, idén nagyon kevés van belőle – mondta el Szalai Erzsébet kereskedő. – A magyar gesztenye ára 10–15 százalékkal emelkedett, mert szintén kevesebb van belőle, viszont a minősége kiváló. A hazai még így is 50 százalékkal olcsóbb, mint az import – mondta el Szabó András kereskedő. – Tavaly 150 forintért adtuk a krumpli kilóját, most 200-ért kínáljuk, de a déli gyümölcsök ára is emelkedett az elmúlt hetekben – mondta el Rádóczi Imre kereskedő. Hozzátette: az üzemanyag drágulása nagymértékben befolyásolja a zöldségek és gyümölcsök árát is.