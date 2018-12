Egyre többen akarnak földet venni Somogyban

A somogyi földek ára és a földvásárlási szándék is nőtt némiképp az idei esztendőben a tavalyi évhez képest. Mint megtudtuk, akár félmillió forintnál is több lehet a különbség a megye déli és északi területeinek árai között. A Balaton vonzáskörzetében a legdrágábbak a földek.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei igazgatóságának adatai szerint tavaly 2389, az idén pedig 2796 földügyet tartottak számon Somogy megyében, vagyis ennyi esetben jelentettek be földvételi szándékot a gazdák. Gombos Sándor, a kamara megyei elnöke kérdésünkre elmondta: a gazdák nagyságrendileg közel azonos mértékben értékesítettek földet tavaly és az idén is, a megye mezőgazdasági területeinek körülbelül egy-két százaléka, azaz 4-6 ezer hektár cserélt tulajdonost. – Vagyis elmondható, hogy élénk a somogyi földforgalom – tette hozzá Gombos Sándor. – Persze, ebben nagyban közrejátszik a Balaton vonzáskörzete, illetve az is, hogy Dél-Somogyban viszonylag olcsóbbak még a földek. Elég jelentős a különbség a megye déli és északi árai között, olykor 50 százalék is lehet.

A kamara megyei elnöke hozzátette: tavalyhoz képest közel 10 százalékkal nőttek a földárak, s a jövőben is várható még emelkedés. Míg Dél-Somogyban egymillió forint körül már lehetett földet vásárolni az idén, addig Kaposvár környékén átlagosan 1,2 millióért, a megye északi részén és a Balaton körül pedig 1,5-2 millió forintba került egy hektár föld. Persze, a föld fekvése, megközelíthetősége, aranykorona-értéke is nagyban befolyásolja az árat.

A földügyek körülbelül egynegyedét tették ki a zártkertek, vagyis a kimondottan kis területek. – Jelentős mértékben vásároltak szőlőültetvényt és gyümölcsöst is, mely körülbelül 15 százalékát teszi ki a megyei földvásárlásoknak – magyarázta Gombos Sándor. – Ez jó hír, hiszen műveltek lesznek a zártkertek, kevesebb lesz a parlag. A földvásárlások úgy 60 százaléka érintette a szántókat ebben az évben. A tíz hektárt meghaladó ügyletek száma viszonylag csekély a megyében, ám egy hektárnál nagyobb földet eleve csak földműves vásárolhat – jegyezte meg.

Mint megtudtuk, az erdőforgalom 10-15 százalékra tehető a vásárlások tekintetében.

