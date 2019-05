Egyre többen fordulnak a SZÉP-kártya felé

Több helyütt is érezhető a növekvő érdeklődés a SZÉP-kártya lehetősége iránt, mely továbbra is kedvezményesen nyújtható más cafeteria-elemekkel szemben. Akad olyan cég, ahol a megnövekedett igény miatt a közeljövőben nyílt nap keretein belül tájékoztatják a dolgozókat.

Egyre nagyobb érdeklődést tapasztalnak a Széchenyi Pihenő Kártya, azaz a SZÉP-kártya kibocsátásában érdekelt pénzintézetek a konstrukció iránt, mely a januártól hatályos cafeteriaváltozások következtében egyedül marad a kedvezményesen – 34,5 százalékos adó- és járulékteher mellett – nyújtható cafeteriaelemek között – írta nemrégiben a Világgazdaság.

A nagyatádi Büttner és Társai Szerszámelemgyártó és Kereskedelmi Kft. dolgozói közül is egyre többen érdeklődnek a SZÉP-kártya iránt – tudtuk meg. Kocsis Péter kereskedelmi vezető lapunk kérdésére elmondta: a cég dolgozóinak közel 90 százaléka vette igénybe korábban az Erzsébet-utalványt, a SZÉP-kártya lehetőségével a munkavállalók nagyjából 20-30 százaléka élt. Az Erzsébet-utalvány kivezetése miatt azonban jelentősen megnőtt az igény a SZÉP-kártyára a cég dolgozói részéről, melyben a vállalkozás bármely munkavállalója, a betanított munkatársaktól kezdve a mérnökökig bárki részesülhet. Napokon belül ellátogat a lebonyolító bank képviselője a nagyatádi céghez, s egy nyílt nap keretein belül tájékoztatják a kft. közel 250 munkatársát.

Bezerics Dániel, a balatonboglári és a budapesti Paletta bisztrók tulajdonosa elmondta: nemrégiben felmerült a gondolat a cégvezetésben, hogy SZÉP-kártyát is biztosítsanak a béren felül az alkalmazottaik részére. Így megfontolják a lehetőséget, a plusz juttatás még inkább egyfajta ösztönző lehet a munkavégzés szempontjából a cégvezető szerint. Ezzel együtt Bezerics Dániel úgy véli: a SZÉP-kártya is segíthet a belföldi turizmus erősödésében, s az csak üdvös, ha ehhez a folyamathoz maguk is hozzájárulhatnak.

A szálláshelyek is érzik a növekedést

A vendégek jó része fizet már SZÉP-kártyával, s ez a szám egyre erőteljesebben növekszik az utóbbi időben Katz Zoltán tapasztalatai szerint. A csokonyavisontai Korona Panzió tulajdonosa, a község gyógy- és strandfürdőjének vezetője kérdésünkre elmondta: a tavalyi évben volt egy erőteljesebb növekedés azok között, akik vagy teljes mértékben vagy részben SZÉP-kártyával rendezték számlájukat. A szálláshelyen már a vendégek több mint 50 százaléka fizet ezzel a kártyával, a fürdő árbevételét tekintve viszont körülbelül csak öt százalékra tehető ez az arány.