Elvárás már a komplex tudás és a kritikai látásmód

A Marcali Vállalkozói Klub megalakulása alkalmából A munkaerőhiány gond, vagy lehetőség? – címmel tartott előadást az Innovációs és Technológiai Minisztérium képviseletében Cseresnyés Péter.

A miniszterhelyettesi feladatokat ellátó államtitkár a kulturális korzóban elmondta, hogy 2014 óta jelentősen csökkent a munkanélküliek száma hazánkban, viszont megduplázódottak az üres álláshelyek.

A szakpolitikus a probléma gyökereit a munkaerővel szemben támasztott követelmények megváltozásában látja. Kiemelte, 2020-ban is a komplex problémamegoldás lesz a legfontosabb elvárás a munkavállalókkal szemben, ám nagyobb hangsúlyt kap a kritikus gondolkodás, a kreativitás, az érzelmi intelligencia, vagy éppen a kognitív rugalmasság. Röviden elemezte a kis- és közepes vállalkozások foglalkoztatását és a hozzáadott értékének arányait. Kifejtette, hogy míg a hazai vállalatok súlya a vállalkozások, illetve a foglalkoztatottak számát tekintve jelentős, addig a nettó árbevétel és a hozzáadott érték tekintetében még mindig a külföldi vállalatok vezetnek.

A szervezetek működésében, a termékek, vagy a szolgáltatások terén a fejlesztés, a hatékonyabb módszerek bevezetése még mindig elég alacsony szinten van. Sikerült az államadósságot, a költségvetési hiányt, az adókat csökkenteni, nőtt a foglalkoztatottság és a GDP, ám mint hangsúlyozta: versenyképességi fordulatra is szükség van. Ennek részeként, átfogó kormányzati cselekvésként elindult már a Digitális Jólét Program, amely a vállalati versenyképesség növelését célozza, és az önképzést támogatja. Az intézkedések között áfacsökkentés, adókedvezmény és hitelprogram is segíti ezek előmozdítását. A digitális átalakulás napjainkban már nem választás kérdése. Ehhez a lehető legtöbb új, magas hozzáadott értékű munkahely is szükségeltetik – mondta el Cseresnyés Péter.

A Somogy Megyei Vállalkozói Központ Alapítvány rendezvényén köszöntőt mondott Huszti Gábor kuratóriumi elnök, a megyei önkormányzat alelnöke. Felszólalt Móring József Attila, országgyűlési képviselő; a megyei fejlesztési biztos a somogyi lehetőségekről és az ezekkel kapcsolatos tapasztalatairól számolt be. Kifejtette, hogy a településeket látogatva mindenhol találkozik valamilyen új beruházással, ami bizakodásra ad okot.

A Marcali Vállalkozói Klub létrehozásával a helyi vállalkozásokat kívánják segíteni, támogatni a szakmai tapasztalatok révén. A Somogy Megyei Vállalkozói Központ Alapítvány hátterével nőhetne az itteni vállalkozások gazdasági ereje, de kapcsolati rendszerük is erősödne.

