Értékek megőrzése: épülő Harangház és megújuló fatemplom

Kaposváron Harangház épül, Siófokon pedig megújul az evangélikus templom. A két beruházás a Makovecz Imre-életmű gondozására jóváhagyott csaknem tizenkét és fél milliárd forintból valósul meg.

Az 1980-as években merült fel az evangélikus templom építésének gondolata a Balaton-parti városban. Az elképzelésből néhány év alatt elhatározás lett, 1986-ban készítette el a templom tervrajzát Makovecz Imre, négy év múlva, 1990 júniusában pedig fel is szentelték az épületet. Az idén harmincéves fatemplom nemrég átesett egy állagmegóvó felmérésen, a Makovecz Alapítvány építészei pedig arra a döntésre jutottak, hogy fel kell újítani a templomot. A korszerűsítésre a siófoki evangélikusok kilencvennyolcmillió forintos kormányzati támogatást kaptak. – Főleg a külső faanyagot kell megújítani – mondta Lampért Gábor, evangélikus lelkész. – Amennyiben és amilyen mértékben ezek az elemek felújíthatók, maradnak az eredeti faanyagok, csak kapnak egy alapos kezelést, bekenik különféle anyagokkal, hogy jobban bírják az időjárást. Viszont, ha szükséges, akkor újakra cserélik az elöregedett elemeket. Az épület belső faszerkezete azonban jó állapotban van. A támogatás egyik részéből ezeket a munkálatokat kell elvégezni, a másik feléből pedig a fűtést korszerűsítjük majd.

– A gyülekezet a templom fűtése miatt majdnem csődbe ment – folytatta Lampért Gábor. – Kicsit túlzok, de nagyon drága volt gázzal felfűteni a templomot. Ráadásul tönkre is ment a padlófűtés, mert elkezdtünk takarékoskodni és az egyik télen elfagyott a rendszer, ezért 2011 óta nem volt fűthető a templom. Igaz 2016-ban padfűtést szereltek be, így a nagyobb ünnepeket meg tudjuk tartani ott, de télen általában a gyülekezeti teremben vannak az istentiszteletek. Ez a parókia épületében található, amit szintén Makovecz Imre tervezett. A templom fűtési rendszerének megújítása kétlépcsős feladat. Úgy döntöttünk, hogy geotermikus rendszert építtetünk ki. Ennek a kútjai már elkészültek, most már csak a templommal kell összekapcsolni a szerkezetet, ezek a munkálatok hamarosan elkezdődnek – tette hozzá a lelkész. A felújítás első részével várhatóan fél év múlva végeznek, teljesen pedig az év végére újulhat meg a százötven személyt befogadó templom.

Harangház is csalogatja a turistákat

A Magyar Közlönyben megjelent adatok szerint a Makovecz-programban háromszázkilencvenmillió forintból épül Harangház Kaposváron. Az impozáns épületet Makovecz Imre eredetileg Hajdúszoboszlóra tervezte, de ott mégsem építették fel. Csernyus Lőrinc, a Makovecz Imre Alapítvány kuratóriumának tagja megkeresésünkre elmondta: 2017-ben volt egy Makovecz-kiállítás Kaposváron, ahol a Harangház terveit is bemutatták. Az épület nagyon megtetszett a város vezetésének és úgy döntöttek, hogy felépítik a Harangházat, amelyet idén kell elkezdeni. Csernyus Lőrinc kiemelte: az épület pontos helyét egyelőre nem tudni, ennek a kiválasztása folyamatban van. Annyi azonban biztos, hogy az alapterülete kétszázhatvannyolc négyzetméter, amelyhez tartozik egy kétszáz négyzetméteres terasz is. Hozzátette: a különleges épület gyakorlatilag egy szellemi központként funkcionál majd és fontos turisztikai látványosság is lesz.