Európa meghatározó húsüzemévé válna a Kométa

Folytatta húsüzemének bővítését a Kométa. Erről Giacomo Pedranzini, a cég ügyvezetője, valamint Szita Károly, Kaposvár polgármestere beszélt a vállalatnál tartott pénteki sajtótájékoztatón. A beruházás egyik célja, hogy a Kométa Európa egyik meghatározó húsipari cégévé váljon.

Három évvel ezelőtt vágott bele a húsüzem fejlesztésébe a Kométa, a cég vezetése azonban úgy döntött, nem áll le a bővítéssel. Giacomo Pedranzini, a Kométa 99 Zrt. ügyvezető igazgatója a pénteki sajtótájékoztatón hangsúlyozta: új hűtőházat és készítményraktárt építenek majd, de a budapesti logisztikai központjukat is szeretnék átköltöztetni a somogyi megyeszékhelyre.

– Elég nehéz időket élünk, ennek ellenére jól teljesít a cégünk – fogalmazott Giacomo Pedranzini. – Várhatóan idén tíz százalékkal növekszik a bevételünk, így év végére elérjük az ötvenhárom milliárd forintot, amelynek fele exportból származik. Jelenleg nyolcszázhatvan embernek adunk munkát, ebből nyolcszáz saját, hatvan pedig kölcsönzött munkaerő. A folyamatos fejlődés miatt jelenleg is szükségünk van legalább ötven, de inkább hetven új dolgozóra. Nemcsak henteseket keresünk, hanem gépkezelőt, de jó műszaki szakembert is.

– Stratégiai partnerei vagyunk a magyar kormánynak – folytatta a Kométa 99 Zrt. ügyvezető igazgatója. – Szeretnénk tartani magunkat ahhoz a megállapodáshoz, amelyet kötöttünk. Jelenleg a beruházás terveit készítjük elő és bízunk abban, hogy jövő év márciusában el tudjuk kezdeni az építkezést.

Fontos számunkra a bővítés, hiszen célunk, hogy Európa egyik meghatározó húsipari cégévé váljunk, illetve bevételünket több mint duplájára emeljük – tette hozzá Giacomo Pedranzini.

Kivívták a város elismerését is

Szita Károly, Kaposvár polgármestere a sajtótájékoztatón elmondta: a nehézségeket követően olyan dinamikusan fejlődött a cég, hogy az elmúlt hat-hét esztendőben meg tudták duplázni árbevételüket és a dolgozók számát is. – Kaposvár számára mindig fontos partner volt a Kométa – hangsúlyozta Szita Károly. – Amellett, hogy megbecsülik ezt a tradicionális ágazatot, egészséges élelmiszereket gyártanak. Nagy büszkeség számunkra, hogy az itteni törekvéseket a kormány is észrevette és anyagilag is támogatja a céget.