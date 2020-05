Fejlesztéssel mennek szembe a válsággal

Több somogyi cég is számíthat a kormány Versenyképesség-Növelő Támogatásra. A megyénkből elsőként a Bálind Kft. kapott segítséget. A több ágazatnak is gyártó vállalkozás egy üzemcsarnokot tervez felújítani, és új eszközöket is vásárolnak.

A cég története több mint harminc évre nyúlik vissza. A száz százalékban magyar tulajdonú vállalkozás az elmúlt évtizedekben folyamatosan fejlődött. A balatonőszödi központú kft.-nek Mernyén és Somogybabodon is található gyáregysége, a megyében 73 embernek adnak munkát.

– Cégünk négy iparágnak készít alkatrészeket – fogalmazott Bálind János. – Az autóiparnak gyártunk motor- és sebességváltó alkatrészeket, valamint fékelemeket, de a vasút-, a gép- és az épületgépészeti üzletágakat is ellátjuk termékekkel. A koronavírus-járvány okozta gazdasági világválság jelentős hatással van cégünkre is. Az autóipar gyakorlatilag március elejétől leállt, ami azt jelenti, hogy a forgalmunk körülbelül harmincöt-negyven százaléka kiesett. Olyan beruházásokat céloztunk most meg, ami pótolni tudja ezt. A pótalkatrészpiacra kezdünk el gyártani, de mezőgazdasági termékekhez is készítünk majd tartozékokat. Elmozdultunk abba az irányba, amelyet kevésbé érinti a válság.

– Legfontosabb céljaink közé tartozik, hogy megtartsuk a munkahelyeket – folytatta Bálind János. – Illetve hogy egy hosszú távú fenntartható technológiára épülő fejlődést alakítsunk ki. Az elmúlt években is már jelentős beruházásokat hajtottunk végre önerőből. Csúcstechnológiájú gépeket vásároltunk, szinte minden gyáregységünknél saját naperőművet építettünk. A mostani beruházásunk a Mernyei telephelyünket érinti. Ennek a mértéke 1,6 millió euró, vagyis több mint 566 millió forint, melynek 50 százalékát a magyar kormány biztosítja. A beruházás egy hidraulikacső-gyártó és egy fékcsőgyártó gépsort, nagy precizitású siklócsapágy gyártására alkalmas CNC csúcs nélküli köszörűgépeket, CNC-vezérlet hatorsós esztergagépeket tartalmaz. A fejlesztés érint egy 600 négyzetméteres csarnok felújítását is – hangsúlyozta az ügyvezető. Bálind János hozzátette: nagyra értékelik, hogy a kormány figyelembe veszi törekvéseiket, és amikor ilyen nehéz helyzetbe kerül a gazdaság, akkor támogatást nyújt.

Százmilliárdra emelték a keretet

Somogyból eddig huszonhárom cég jelentkezett a kormány Versenyképesség-Növelő Támogatásra. Witzmann Mihály, Siófok és térségének országgyűlési képviselője megkeresésünkre elmondta: országosan félezernél is több vállalkozás nyújtott be pályázatot. Korábban ötven, most viszont száz milliárd forint jut erre a célra, de bővíteni is tudják a keretet. Witzmann Mihály hozzátette: a koronavírus-járvány kirobbanása előtt, a gazdasági növekedés Európán belül, Magyarországon volt a legmagasabb, ezt pedig a jövőben is folytatni szeretnék.