Félmilliárdos fejlesztést adtak át a Kapos-Atlasnál

A cég jelenleg 99 százalékban német és francia piacra termel, ám magas minőségű termékeikkel a hazai, a közép-európai és a nyugat-európai teret is meghódítanák az elkövetkezendő időszakban.

Ezt ne hagyja ki! Gyurcsányék már nyíltan támadják a katolikus egyházat és a vallást

A járványhelyzet első hullámában hétszázzal nőtt a munkanélküliek száma Kaposváron. Mára azonban rendeződött a helyzet, aki dolgozni szeretne, talált munkát. A Kapos-Atlasnál pont ellenkező jelenség zajlott az elmúlt másfél évben: 315 emberrel érte őket a válság 2020 tavaszán, most pedig 324 főt foglalkoztatnak. Mindez azoknak a fejlesztéseknek is köszönhető, amelyeket hétfőn adtak át. 2020 októberében ugyanis megállapodás született a Külgazdasági Minisztérium és a Kapos-Atlas között. A minisztérium több mint kétszáz millióval szállt be a projektbe. Így tudtak munkagépek beszerzésére és csarnokfejlesztésre költeni több mint fél milliárd forintot.

– Az általunk gyártott alkatrészek élettartamát három hónapon át, napi tizenhat órán keresztül, összesen hétszázötven órán át teszteljük. Már bebizonyosodott, hogy szinte háromszoros az élettartamuk, mint azoknak a hasonló eszközöknek, amelyeket más cégek gyártottak, és leteszteltünk – mondta Horváth Árpád igazgató, miközben egy kiállított munkagépre mutatott. – A fejlesztéseknek köszönhetően már minden alkatrészét le tudjuk gyártani – tette hozzá.

A régi csarnokba is új erő költözött

Az új, 475 négyzetméteres csarnokba két új gép került, összesen 220 millió forintért. Jelenleg is dolgoznak a telepítő cég emberei, akik a gép üzemeltetését mutatták be a velük dolgozóknak. A fejlesztésekből jutott a régi csarnokba is, új gépek kerültek oda is.

– Akkor tud egy gyárigazgató jó igazgató lenni, ha vannak a megvalósításhoz kiváló kollégái. Éppen ezért szerepel a város célkitűzései között, hogy 2030-ra mindenki dolgozhasson aki akar, amelyben a Kapos-Atlas nagy részt vállal a munkahelyteremtő tevékenységével – mondta Szita Károly a üzemlátogatással egybe kötött csarnokmegnyitón.