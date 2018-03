Félszáz eladó került utcára Kaposváron

A napokban több kisebb élelmiszerbolt és az egyik hazai élelmiszerlánc kaposvári centrumja is bezárt. Csaknem ötven eladó keres munkát a somogyi megyeszékhelyen.

Végkiárusítás, minden 30 százalékkal olcsóbb – ez a felirat fogadja a vásárlókat a Petőfi utca 56 szám alatt található CBA Cent kirakatában. Az üzletlánc megkeresésünkre akkor megerősítette: február 28-ával bezárnak és értékesítik az épületet. Úgy tudjuk: két külföldi tulajdonú multi érdeklődött.

A dolgozókkal viszont nem közölték, hogy átveszik–e őket, vagy keressenek munkát. Egyikük elmondta: huszonöt dolgozónak szűnt meg a munkaviszonya, köztük van eladó, pénztáros, konyhai kisegítő, szakács és hentes is.

– Mindössze két hét alatt lezajlott minden. Közölték velünk, hogy február 28-án bezárunk – tette hozzá.

Nem érkezett megkeresés senki részére, hogy majd valamikor foglalkoztatnák őket az új tulajdonos. Egyes információk szerint csak szeptemberre lesz újra nyitva itt egy élelmiszerlánc üzlete. Úgy tudjuk Kaposváron több kisebb üzlet is bezárt, továbbá a Domusban működő ruházati áruház is elbocsájtotta dolgozóit.

Pancza Klára, a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetének régiós megyetitkára elmondta: országos szinten még mindig hiány van eladóból.

– Ahogy karácsonykor is tapasztaltuk, sok helyen most is diákmunkával pótolják a szakdolgozót. De van olyan multiáruház is, ahol létszámstopot vezettek be, ám ez nem jellemző – tette hozzá a szakember. Pancza Klára szerint a multik versenyképességük érdekében a bérminimum felett további prémiumokat biztosítanak.

– A nagyok jobban tudnak nyújtózkodni. Egy dolgozó akár 4-5 ezer forint plusz juttatásért is képes váltani, azt tapasztaljuk nagy a fluktuáció – véli Pancza Klára.

Ahogy korábban beszámoltunk: több vidéki települések kisboltjait tömörítő COOP-hálózat vezetése hétfőnként nem nyit ki, mert enélkül nem tudják kigazdálkodni a dolgozóik garantált bérminimumát és a munkaerőhiánnyal is küzdenek.

– A kis falusi boltok nehezebb helyzetben vannak, tárgyalásokat is folytatunk megsegítésükre. Felmerült, hogy önkormányzati vagy kormányzati szinten hogyan tudunk nekik segítséget nyújtani – tette hozzá Pancza Klára. Úgy véli: helyzetüket nehezítik a magánboltok is, amelyek főként hitelezéssel vannak lépéselőnyben előttük.