Gőzerővel épül az új közlekedési csomópont

Húsz méter mélyre vernek le kétszáz cölöpöt, így készítik elő az új autóbusz-állomás irodaépületének és a nyolc méter széles gyalogos-kerékpáros híd alapjait. Gőzerővel épül tehát a kaposvári közlekedési központ, a megyeszékhely történetének eddigi legnagyobb közlekedési beruházása.

– Az Áchim András úton elkerített területen már épül az autóbusz-állomás főépülete, az alsó szinten az utasváró, információ, pénztár és egyéb közönségforgalmi helyiségekkel, az emeleteken pedig két busztársaság irodáival és szolgálati helyiségeivel – mutatta az építési területet L. Balogh Krisztina, a város főépítésze. Most az alapozási munkák zajlanak az úgynevezett cölöpözéssel, a Kapos egykori árterületén folyik az építkezés.

– Az Áchim András útról és a helyi buszpálya-udvarról elkerített munkaterületen kétszáz cölöpöt ver le húsz méter mélyre a kivitelező cég kilenc munkatársa. A 80 centiméter átmérőjű oszlopokra az iszapos terület miatt van szükség – mondta el L. Balogh Krisztina. Pénteken már az 50 méter magas, ferde főtartó oszlop alapozásának állnak neki. Ez egy csaknem 250 köbméteres vasbetontömbbe helyezett acélszerelvény lesz. Ezt követően a cölöpöző gép átköltözik a Petőfi térre, ahol az új gyalogos–kerékpáros híd északi hídfőjének alapozását kezdi meg. Ezzel párhuzamosan pedig a Béla király úti közúti felüljáró előkészítésén is dolgoznak a hídépítők.

A volt távolsági autóbusz területén már elbontották a perontetőt, valamint a térkövet is felszedték.

– Az épület bontása részlegesen elindult, a váróterem üvegfalának kibontása megtörtént. Az ingatlan társasházként működik, egy tulajdonossal nem sikerült adás-vétel útján megegyezni, ezért zajlik a kisajátítási eljárás, ami várhatóan januárban befejeződik. A bontásokat követően ezen a területen épül meg az Áchim András utca új nyomvonala – mondta el a városi főépítész. Hozzátette: a régi híd szerpentinjében álló üzletházat is lebontják, mert ez is a leendő út területén áll. Ezzel egy időben elbontják a spirál feljárót és a jelenlegi gyalogoshíd Áchim András utca feletti szakaszát is, azonban a donneri városrészből érkezők a vasút feletti szakaszt továbbra is zavartalanul használhatják majd az új híd átadásáig.A MÁV területén a nyár folyamán felszámolták az egykori óvóhelyet, jövő héten pedig megkezdődik a mellette lévő két üzemi épület bontása. Azok helyén P+R parkolók épülnek.