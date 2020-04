Ismét hetesi bárány kerül a grazi asztalra

A hetesi vágóhídról öt hét kényszerszünet után pénteken délelőtt indították útnak az első bárányszállítmányt Grazba. A koronavírus fertőzés következtében az export 60 százalékkal esett vissza.

– Örömteli hír, hogy több mint egy hónap után ismét vásárolt a grazi megrendelőnk – mondta Juhász Pál, a Kapos Ternero Kft. ügyvezető igazgatója. – Régebben is vett tőlünk húst, ám a korábbi határzár miatt átmenetileg leálltak a kiszállítások. A hűtő teherautóba pénteken délelőtt vágott bárányokat rakodtunk. Abban bízom, hogy a bécsi partnerünk is hamarosan jelentkezik, mivel nagy szükség van minden egyes megrendelésre. A koronavírus fertőzés miatt az exportforgalom közel 60 százalékát egyik napról a másikra elvesztettük.

A szlovén, a cseh és a német kivitel áll, a hetesi vállalkozásban a havi bevétel-kiesés csaknem 30 millió forint. Korábban a japán piacot is ellátták bárányhússal, az utolsó távol-keleti szállítmányt március első hetében indították útjára. Akkor részben a turistaforgalom hiányára hivatkozva visszamondták a megrendelést. Juhász Pál rámutatott: több lépést tettek a kieső forgalom pótlására. A korábbihoz képest kibővítették a webáruházukat. Amíg régebben jellemzően a magas árfekvésű termékeket kínáltak ezen az értékesítési csatornán, manapság olcsóbb cikkeket is forgalmaznak. Különösen kedvelt a borjú comb és sokan keresik a csontos birkapörköltet is. Az új rendelet lehetővé teszi a helyben árusítást, többek közt borjú és bárányhúst kerestek a vásárlók. Hozzátette: komoly erőfeszítéseket tesznek az új külpiaci kapcsolatok kiépítésére.

– A svájci export működik – folytatta Juhász Pál. – Sőt, annyira, hogy a jövő héttől négyszer annyit exportálunk, mint eddig. Így a korábbi kettő helyett heti 8-8,5 tonna bárányhúsra adtak le megrendelést. Szerencsére van alapanyag, 12 megyéből, így Somogyból is folyamatosan vásárolunk állatokat. A svájciak azért vesznek több árut tőlünk, mivel többek közt az osztrák és a francia beszállítók kiestek. A megfelelő mennyiségű húsra viszont továbbra is szükségük van.

A Hepa Magyar Exportfejlesztési Ügynökség segítségével egy újabb szlovák céggel folytat tárgyalásokat a hetesi vállalkozás. Egy bolgár társasággal is felvették a kapcsolatot, az egyeztetés folyamatban van. Ha nyélbe ütik az üzletet, akkor a somogyi cég hetente száz bárányt, ötven kecskegidát valamint borjúhúst szállíthat repülővel Katarba. Ez csaknem hatmillió forint bevételt jelenthet. A Kapos Ternero a 2019-es üzleti évet 1,2 milliárd forint forgalommal zárta, s 2020 elején közel 1,3 milliárd forintot terveztek. Legutóbbi nagy fejlesztésüket – pályázati forrás felhasználásával – két éve indították el, valamint 210 millió forintot fordítottak egyebek mellett a vágóhídi technológia korszerűsítésére, továbbá a hűtőraktár bővítésére. Korábban ötszáz, most már csaknem 1300 bárány raktározására alkalmas a létesítmény.