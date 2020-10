Gyenge forint, dráguló liszt emeli a kenyér árát

Tíz százalékkal drágul a kenyér a somogyi pékségekben a következő hetekben. A liszt ára az idén már másodszor emelkedett, s a gyenge forintból jóval többet kell fizetniük az alapanyagokért a sütödéknek. Költségeik növekedését kénytelenek beépíteni, így átlagosan 333–340 forint körül alakul egy kiló fehér kenyér ára.

Naponta több száz kenyeret sütnek az egyik legnagyobb kaposvári pékségben. – Szeptemberben az iskolák, éttermek nyitása kedvezően hatott a forgalomra, kicsit össze tudtuk szedni magunkat – mondta Ojtó Lajos, a pékség tulajdonosa. – November közepétől tíz százalékkal emelnünk kell áraikon. A tavaly év végi lisztárváltozást még lenyeltük, de jött egy az idei év elején is és most újabb 4–6 forinttal többet kérnek kilójáért – sorolta Ojtó Lajos. – A magas euró árfolyam miatt a többi alapanyaghoz is drágábban jutunk hozzá.

A Brunner család 1992 óta üzemelteti pékségét Kaposváron. – Harmadszorra drágulnak 3–10 százalékkal az alapanyagok, mindenért többet kell fizetni a magas euróárfolyam miatt – mondta Brunner Bálint. A pékség vezetője hozzátette: az üzemanyagárak is komoly költséget jelentenek a pékségeknek. Megjegyezte: ők valószínűleg az idén már nem, hanem január elsejétől emelnek áraikon tíz százalékkal.

– Jelentősen nőttek a sütőipari vállalatok költségei, csak idén kétszer ment fel a liszt ára – mondta Septe József, a Magyar Pékszövetség elnöke. – Márciusban 330 forint volt az euró, most pedig 364 forint és az import alapanyagokat, élesztőt, kakaót, vajat jóval drágábban tudják beszerezni. Emiatt minden pékség próbálja az árakba beépíteni a megemelkedett költségeket. – Ez az emelés kis jóindulattal fedezi az önköltségek növekedését, hiszen a sütőipari cégek szerény nyereséggel dolgoznak évek óta, nincsenek komoly tartalékaik, a túlélésért küzdenek és azért, hogy megtartsák dolgozóikat – jegyezte meg az elnök. Kiemelte: kenyérhiánytól viszont nem kell tartani, van megfelelő minőségű és mennyiségű liszt hazánkban.

Segíthetne az áfa csökkentése

Legutóbb február közepén drágult a kenyér, akkor a somogyi pékségek átlagosan 10–15 százalékkal emelték a sütőipari termékek árát. A 2019-es év végi lisztárváltozást még lenyelték a pékek, de az idei év elejit már nem tudják. Többször felvetődött már, hogy a sütőipari termékek áfáját öt százalékra kellene csökkenteni, valamint a stabil euró segítené az ágazatot. Egyre nagyobb igény jelentkezik automatizálásra is, mert szakképzett munkaerőt nehezen találnak. Sok pék pályát módosít vagy jobb fizetés reményében a szomszéd országokba vándorol.