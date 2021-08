Gyümölcsöző volt a közmunkaprogram Somogyban

Félidejéhez érkezett a mezőgazdasági közmunka­program ebben az esztendőben. Az általunk megkérdezett somogyi önkormányzatok százezreket, esetenként egymillió forintnál is többet kerestek eddig. A falvakban megtermelt zöldségek nagy részét üzemi konyháknak és felvásárlóknak adják el, de helyben is értékesítik.

A bolhási önkormányzat évek óta részt vesz a mezőgazdasági közmunkaprogramban.

Az idén fóliasátorban és szabad földön is termesztettek különféle zöldségeket. Tavasszal salátából, az elmúlt hetekben burgonyából értékesítettek a legtöbbet. Utóbbi növényből nyolc mázsát tudtak eladni.

Szabó Bence László, a település polgármestere érdeklődésünkre elmondta, az értékesítésből eddig több mint egymillió forint bevétele lett az önkormányzatnak, a teljes nyereség az év végére elérheti a másfél milliót is. – Visszaforgatjuk a pénzt a mezőgazdaságba, vagy az ahhoz kapcsolódó célra fordítjuk – mondta Szabó Bence László. – Magassági ágnyesőt, levélfújó motoros gépet, illetve motoros kézi kaszát szeretnénk vásárolni. Az eszközökre azért van szükség, hogy hatékonyabban lehessen gondozni a közterületeket – tette hozzá.

A szőkedencsi önkormányzat idén uborkát, paradicsomot és paprikát termesztett, emellett levendulával is foglalkoztak. A növényből szörpöt, olajat, levendulavizet és illatos zsákot is készítettek. Komári József polgármester elmondta, az önkormányzat takarmánykukoricát és árpát is termel. Ennek egy részét helyben hasznosítják, és adnak is el a magokból. Hozzátette, hogy a településre Keszthelyről, Nagykanizsáról és Marcaliból is érkeznek vevők, akik közül sokan a vegyszermentes hagymát keresik. A szőkedencsi önkormányzat eddig mintegy 800 ezer forintot keresett a mezőgazdasági programban, a bevételük azonban év végére megduplázódhat.

Somogyfajszon tizenöten gondozzák az önkormányzati kerteket. A megtermelt zöldségeket a termelői elárusítóhelyen értékesítik, de más településeknek és felvásárlóknak is adnak el.

Sall István polgármester elmondta, ebben az esztendőben jóval többen érdeklődnek a portékák iránt, mint amennyit meg tudtak termelni a gazdaságban. Eddig több mint egymillió forint bevétele volt a településnek, a program végére azonban elérhetik a kétmilliót is – tette hozzá. A somogyi települések közmunkaprogramban előállított termékeit szeptember 11-én a lengyeltóti diófesztiválon is megismerhetik az érdeklődők.

Zöldségmosó gépet vásárolnak

Sall István elmondta, egy felújított régi ingatlanban zöldségfeldolgozót szeretnének kialakítani. A mezőgazdasági program bevételéből zöldségmosó gépet vásárolnak majd, hogy a közfoglalkoztatottak munkáját megkönnyítsék. Sall István hozzátette, szerződést kötöttek és uborkát termelnek egy olyan szociális szövetkezetnek, amelyik tartósítószer nélkül savanyít zöldségeket.

Fotó: Lang Róbert