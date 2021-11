Havonta is drágulhat a mindennapi betevőnk

Ismét emelik a kenyér és a zsemle árát a somogyi pékségek. A legtöbb vállalkozás néhány hete már drágított, de akkor még nem számoltak azzal, hogy a liszt ára ismét jelentősen, akár negyven százalékkal emelkedik majd.

– Minden alapanyag folyamatosan drágul, ezért nekünk is lépést kell tartani az árakkal – hangsúlyozta Tóth Tamás, a Desedai Pékség Kft. ügyvezetője. – Idén egyszer már 18 forinttal emelkedett a liszt ára, decemberben újabb 30 forinttal drágul és úgy tudjuk, hogy januártól is többet kell fizetnünk érte – fogalmazott Tóth Tamás. A toponári pékség vezetője hozzátette, a folyamatos alapanyag-drágulás miatt ismét módosítani kell a díjakat.

Kelemen Csaba, a mezőcsokonyai Csányi Kft. kereskedelmi vezetője megkeresésünkre elmondta, nemcsak a liszt, hanem az energiaárak is befolyásolják a péktermékek árát, ezért kénytelenek lesznek minden terméket drágábban értékesíteni. – A napokban tárgyaltam az egyik áramszolgáltatóval a jövő évi szerződésről és a jelenlegi árhoz képest 130 százalékkal drágább ajánlatot kaptam – fogalmazott Kelemen Csaba. – Ha a liszt és a villamosenergia ára is emelkedik, akkor januártól március végéig folyamatosan drágítjuk a termékeinket. A kiszállítási ár is jóval magasabb lesz, a drágítás mértékét még nem számoltuk ki, de legalább húsz százalékot emelnünk kell, hogy kitermeljük a költségeinket.

Ojtó Lajos, a Slendy Kft. ügyvezetője elmondta, augusztusban és októberben is emelték a liszt árát, november 15-én újra drágítják és decemberben is 25 forinttal többet kell majd fizetniük érte. Ojtó Lajos hangsúlyozta, ha minden hónapban drágul az alapanyag ára, akkor a pékség is emeli a termékek árát.

Fotóillusztráció: Lang R.