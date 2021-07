Helyzetbe kell hozni a somogyi gazdákat

A somogyi gazdaság sikeres újraindítása elképzelhetetlen a helyi sezereplők helyzetbe hozása nélkül – hangsúlyozza közös nyilatkozatában a Somog Megyei önkormányzat vezetése.

Biró Norbert elnök, Huszti Gábor és dr. Szajcz Adrián alelnök kiemeli: bármennyire is úgy tűnik, hogy búcsút mondhatunk a járványnak, ez sajnos nem így van. Bár a harmadik hullám véget ért, továbbra is itt van közöttünk a vírus, csak azok érezhetik magukat biztonságban, akiket beoltottak. Teljesen természetes, hogy számukra több lehetőség is megnyílt, szabadabban utazhatnak, vehetnek részt rendezvényeken. De ők azok is, akik könnyebben tudnak munkát vállalni sok helyen, például a Balatonon, ahol ez a szezon kicsit más lesz, mint a többi. Ezért arra kérjük a somogyiakat, lehetőség szerint ne külföldre, hanem a Balatonra vagy megyénk valamelyik másik értékes pontjára tervezzék nyaralásukat!

Természetesen nemcsak a Balaton gazdasági lehetőségeit kell figyelembe vennünk, hanem az egész megyéét. Helyi termékek vásárlásával, fogyasztásával, helyi szolgáltatások igénybevételével az itt gazdálkodó, dolgozó vállalkozásokat, az itt élő családokat támogatjuk. Különösen fontos ez most, amikor sokaknak hosszú időre le kellett mondaniuk korábbi bevételeik jó részéről.

A megyei önkormányzat mindig elkötelezett volt a helyi gazdaság fejlesztése mellett, a területfejlesztési forrásokkal közvetve és közvetlenül is érintett volt, s nem csak a nehéz időkben. Most arra kérünk mindenkit, fogjunk össze, támogassuk közösen a hazait, támogassuk közösen a somogyit! – írták nyilatkozatukban.

Fotó: Lang R.