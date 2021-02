Hét éves már a vidámságot is szállító járat

Hét éve indult el közönséghódító útjára a Fröccsbusz, amely egyike volt az első foodtruckoknak Magyarországon. Élénk színeivel komoly feltűnést keltett az elmúlt években a Balatonnál és mindenhol az országban, ahová eljutott. A 37 esztendős Volkswagen most telelőhelyén várja, hogy milyen irányba induljon, ha eljön a jóidő, s feloldják a korlátozásokat.

– Van több lehetőségünk is. Lassan két éve üzemeltetem a kikötőben a Boglárka bisztrót, akár ott is találunk neki remek helyet, hiszen ez a déli part legszebb fekvésű büféje. De várják Siófokon is – mondta Vécsei Mihály balatonboglári vállalkozó, a busz tulajdonosa.

A fröccsre valahogy az elmúlt években egyre szomjasabbak az emberek, habár még sokan úgy vélik, aki a bort vízzel keveri, más gaztettekre is képes. Pedig a fröccs valódi magyar találmány, sőt, bekerült a Magyar Értéktárba is. A borkedvelőket a borászok és szikvízkészítők frissítették évtizedeken át, de ehhez a szolgáltatói lánchoz mára a food­truckok is csatlakoztak.

Vécsei Mihály szerint a siker kulcsa az, hogy a megfelelő rendezvényeket találja meg az ember fröccsadó járgányával. Ez már a koronavírus-járvány előtt sem volt egyszerű mutatvány – elevenítette fel Vécsei Mihály. – Kevés jó rendezvény van – mondta. – Az elmúlt években gombamód szaporodtak el a fesztiválok. „Békeidőben”, ha eldob az ember egy követ egy hétvégén, biztos, hogy egy rendezvényen esik le, ám sajnos kevés az olyan, amely üzletileg is megéri, s a nívója is megfelelő. Sokszor iszonyú helypénzt elkérnek a részvételért, nagyon elszálltak az árak.

A tulajdonos ennek ellenére optimista, a különféle fröccsöket kínáló guruló egységet új termékekkel is feldobná. Vécsei Mihály azt tervezi, saját fröccsmárkát alakít ki a jövőben, reményei szerint a saját borát kínálná szódával. Mellé gyomorerősítőnek fröccsfalatot is ajánlana vevőinek.