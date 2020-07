Hitelből próbálják menteni a kistelepüléseket

Több száz település szorulhat hitelfelvételre a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének (TÖOSZ) számítása szerint. A szervezetnél felvetették az ötletet, hogy legyen egy átmeneti segítséget nyújtó közös hitelkeret, ami pótolhatja a helyi iparűzési adóból az idén kieső bevételt.

Schmidt Jenő, Tab polgármestere, a TÖOSZ elnöke szerint a keret elég lehetne arra, hogy fél év haladékot kapjanak a helyi önkormányzatok, mert enélkül előfordulhat, hogy a szolidaritási adó befizetésére kötelezett önkormányzatok egy része banki hitelfelvételre szorul.

Minden település köthet likviditási hitelszerződést egy pénzintézettel a saját adóbevételei összegének feléig, de az így felvett hitelt egy éven belül vissza kell fizetni. Azonban a koronavírus-válság okozta helyzetben ma még nehéz megmondani, hogy beérkeznek-e a tervezett adóbevételek és ha igen, mikor. A gyakorlatban a bankok rugalmasan kezelik az ilyen, a helyi önkormányzatoknak szóló likviditási kereteket.

A dél-somogyi Vízvár nincs rossz helyzetben, hiszen a Dráva mentén az elmúlt években beruházásokat hajtott végre a Mol Zrt., és kisebb helyi cégek is működnek náluk, melyek iparűzési adót fizetnek. Az önkormányzat éves költségvetése 176 millió forint, az egy emberre jutó éves adóerő-képességük 15 ezer forint alatt van. A veszélyhelyzet óta több mint 4 millió forint hiányzik a költségvetésükből, ebből a gépjárműadó-elvonás 1,4 milliót tesz ki, de sokat költöttek a vírus elleni védekezésre is.

– Pont most lenne az az időszak, amikor beérkeznének a helyi adóbevételek – felelte érdeklődésünkre Kozma László, Vízvár polgármestere. – Ami nem lenne baj, ha tudnánk, mennyi az annyi, mert még nem tudjuk, hogy ez áthúzódik-e a 2021-es évre is, mert elvileg most a 2019-es év iparűzési adóját fizetnék be a vállalkozók. A képviselőtestületünk tagjainak mondtam, hogy próbáljuk eldönteni, hogy mit szeretnénk, és ehhez átstrukturálni a költségvetést, mert nagy a bizonytalanság.

A beruházásokra kellene még forrás

Az önkormányzatoknál a megkezdett beruházások finanszírozásában okozhat zavart, hogy nem futnak be az év elején tervezett adóbevételek. Vízváron folyik egy zártkert-felújítási program, amelynek keretében vadkerítéseket húznak fel, ezzel több száz kerttulajdonos birtokát megvédve. A beruházások közül a Magyar Falu Programokba tartozókkal nincs gond a polgármester szerint, bár a helyi művelődési ház felújítását csak utófinanszírozásból tudnák megoldani. A múlt év végén jöttek be először helyi bevételek a MOL-os létesítmények kapcsán, Kozma László szerint ezzel tudott volna levegőhöz jutni a település, mert a korábbi években csak önerőből tudtak fejleszteni. Vízváron már három kút üzemel, ahonnan olajat és földgázt nyernek, de úgy tudni, hogy újabb fejlesztéseket is terveznek a közelben.