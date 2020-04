Húsvéti sonkavadászaton a somogyi háziasszonyok

Bár a koronavírus-járvány alaposan átprogramozta a húsvéti készülődést, a megye üzleteiben kedd óta érezhetően több sonkát, füstölt tarját, csülköt adtak el. Különösen kedvelt a hagyományos érlelésű sonka a somogyi vásárlók körében.

– Itt aztán lehetne torkoskodni – mutatott egy középkorú férfi a belvárosi áruház húsos pultjára, amely csak úgy roskadozott a húsvéti finomságoktól. A füstölt, kötözött lapocka kilója 1399 forint, a parasztsonka 2190 forint, míg a hátsó csülköt – kilónként – 2090 forintért mérték. Fördős István, a kaposmérői Gazdahús Csemege Kft. ügyvezető igazgatója szerint a hét második felében tovább nő a kötözött, illetve a szívsonka-forgalom, s füstölt csülökből is többet adnak el a boltokban. Gulyás Árpád, a Csurgói Coop Zrt. elnöke azt mondta: bár a veszélyhelyzet kihirdetése után a lakosság jókora összeget költött élelmiszerre, ám a húsvéti finomságok beszerzésére sok család így is 5-6 ezer forintot fordít.

– A hagyományos érlelésű szívsonka és a kötözött sonkán kívül a füstölt csülök a legkelendőbb – mondta Ponekker László, a kaposvári Privát Hús Kft. ügyvezető igazgatója. – Akárcsak eddig, úgy az idén is időben felkészültünk a húsvétra. Nálunk egy tíztagú csapat szakosodott a feladatra, több évtized tapasztalatának birtokában évről évre elkészítjük azt a húsmennyiséget, amennyire szükség van. Tény: a koronavírus-fertőzés alapjaiban átszabta a mindennapos bevásárlásokat, így az ünnepi készülődést is. Pillanatnyilag úgy tűnik, hogy a tavalyi húsvéthoz hasonlóan az idén is legalább 220 tonnányi hústerméket adunk el.

A Privát Hús kizárólag magyar sertéseket dolgoz fel, s több mint 300 üzletet, illetve kereskedelmi láncot látnak el friss áruval. Ponekker László szerint a kiváló sonka titka a minőségi alapanyag, a megbízható gyártástechnológia és a szakmai hozzáértés. Na, és a megfelelő főzés és a recept is lényeges, a szakember azt mondta: mindenki más megoldásra esküszik. Ezért is olyan változatos, sokféleképp elkészíthető étel a sonka, ennek köszönhetően óriási a rajongótábora. Bár a veszélyhelyzet kihirdetése óta kevesebb a vevő, ám a vásárlói kosár csaknem 30 százalékkal nőtt. S átlagosan 6000-7000 forintot költenek húsvéti bevásárlásra a családok.