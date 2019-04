Import krumpliból főznek a háziasszonyok

Nagyobb mennyiségben szállítanak burgonyát Franciaországból, s eközben már az új krumpli is megjelent a piacokon, van, az egyik kaposvári árus 750 forintért mérte kilóját.

– Kiürültek a készletek, nekem már csak két zsáknyi, alig 50 kiló ótermésű magyar krumplim maradt – mondta Juhász Tiborné kaposvári kereskedő. – Ezt kilónként 280 forintért adom, s szerintem napokon belül elfogy az áru. Új burgonya viszont már nálunk is kapható.

Lantosi Attila mikei családi gazdálkodó öt hektáron három fajta – Desire, Hópehely, Red Skarlett – burgonyát termeszt. Bár a magyar készlet szinte teljes egészében elfogyott, ám szerinte az import biztonságosan fedezi a belföldi szükségletet, így folyamatosan megfelelő választékot kínálnak az üzletek.

Varga György, a berzencei Solanum Kft. ügyvezető igazgatója azt mondta: hazánkban évente csaknem 700 ezer tonna a burgonyafogyasztás, míg a kistermelők és az agrárvállalkozások nagyjából 500 ezer tonnát termesztenek. – Franciaországon kívül Szlovákiából és Csehgországból is érkezik import étkezési burgonya, s ez a helyzet egészen addig marad így, amíg június elejéig, közepéig nem jelenik meg nagyobb mennyiségben az új hazai áru – hangsúlyozta Varga György. – A burgonyapiacon nagy változás zajlott le az elmúlt időszakban, amely cégünket is érintette. Biztosan tervezhető, magas kiadások, s bizonytalan értékesítési lehetőségek: alapvetően ez állt a nehézségek hátterében. Az étkezési burgonya hektáronkénti termelési költsége – betakarítással együtt – ma már nagyjából egymillió forint, melyből csupán a vetőmag ára közel 600 ezer forint. Azok a cégek bírták a versenyt, amelyek annak idején időben kapcsoltak, s gyorsan reagáltak a piaci változásokra. Hat éve még étkezési- és vetőburgonyát is termesztettünk, manapság már csak az utóbbival foglalkozunk 70 hektáron.

Ahogy a burgonyaterület nagyságánál, úgy az árakban is jókora változás figyelhető meg. Sajtóhírek szerint Murai György, az Országos Burgonya Szövetség és Terméktanács elnökségi tagja közölte: a februárban tapasztalt nagyobb mértékű áremelkedést az elmúlt két hónapban is követték további kisebb emelések. A Központi Statisztikai Hivatal egy év alatt 66 százalékos áremelkedést mért a krumpli esetében. Az egyik kaposvári ABC-ben például 315 forintért adják a burgonya kilóját. Papp József üzlettulajdonos azt mondta: a vásárlók igyekeznek kihasználni az aktuális akciókat, ez fokozottan érvényes a krumplira. Az árengedménnyel kínált burgonyából egyesek 15 kilós zsákot kérnek, így próbálnak takarékoskodni.

Csínján a kalóriával

– Sokan figyelnek a kalóriabevitelre, de mértékkel lehet burgonyát fogyasztani – mondta Csikor Szandra kaposvári dietetikus. – Egy felnőtt étkezése során 20-25 deka krumplit nyugodtan megehet, ez nagyjából két közepes burgonyának felel meg, de nem mindegy, hogy milyen formában fogyasztjuk el. A párolt, főtt, tört vagy petrezselymes krumpli lényegesen kevesebb energiát tartalmaz, mint a bő olajban sült változat.

A szakember szerint egyre többen érdeklődnek az édesburgonya iránt, amely a szervezetben lassabban szívódik fel, s a vércukorszintet jobban szinten tartja, így később jelentkezik az éhségérzet. A köreteknél szembetűnő változás tapasztalható: nemcsak egészséges, hanem finom és népszerű is a párolt, grillezett zöldség, amivel – főként a fiatal korosztály tagjai – egyre gyakrabban helyettesítik a burgonyát.