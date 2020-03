Jól titkolja gazdagságát a falu

Száz milliós bevétele volt iparűzési adóból a kálmáncsai önkormányzatnak az elmúlt években. Ezzel a dél-somogyi régióban az egyik leggazdagabb településnek számít, bár a helyiek szerint komoly beruházás és fejlesztés már rég nem volt a faluban.

Százmilliós bevétele volt iparűzési adóból a kálmáncsai önkormányzatnak az elmúlt években. Ezzel a dél-somogyi régióban az egyik leggazdagabb településnek számít, bár a helyiek szerint komoly beruházás és fejlesztés már rég nem volt a faluban.

Ottjártunkkor is megállás nélkül dolgoztak az olajfúrókutak Kálmáncsán. A település földjéből sok évvel ezelőtt kezdték el kitermelni az ásványolajat. A kezdetekkor többen is megörültek az ipari tevékenységnek és azt remélték, hogy felvirágzik a falu, az évek alatt azonban nem sok minden változott. A megkérdezettek megerősítették, hogy az olajkutakból származó bevételnek nem sok látszatja van a településen.

Pedig jelentős iparűzési adót fizet be évről évre a Kálmáncsán tevékenykedő cég. Az adatok szerint 2018-ban 118 millió 668 ezer forint volt a település iparűzésiadó-bevétele, tavaly azonban csak egyharmada, valamivel több mint 44 millió. Ezzel Kálmáncsa azon kevés somogyi falvak közé tartozik, amelyek nem kapnak állami támogatást, sőt bevételei miatt szolidaritási hozzájárulási adót is be kellett fizetnie.

– Csak két feladatra kap állami támogatást a település – mondta Sponga Margit jegyző. – A közművelődési feladatok ellátásra, illetve a szün­idei, nyári gyerekétkeztetésre. Minden mást az iparűzésiadó-bevételből kell megoldania az önkormányzatnak.

Pályázatoknál előnyt jelent az önkormányzatnak, hogy van önereje, viszont gátja is egyben, mivel az adóerő-képesség miatt nem részesül nagyobb összegű támogatásokban. Például amelyik pályázatnál szükség van önerőre, ott mondjuk nem öt százalék ennek a mértéke, hanem tizenöt vagy húsz.

Muszáj megfontoltan gazdálkodni

Befejeződött a hivatal felújítása, támogatták a gyerekek tanévkezdését és karácsonykor is segítették a családokat. Meg­újultak a házak előtt a kapubejárók, bár ezeket a munkálatokat nemcsak az iparűzési adóból, hanem más forrásból is finanszírozta az önkormányzat. A jegyző szerint a hozzá tartozó három település, Homokszentgyörgy, Szulok és Kálmáncsa közül egyértelműen utóbbi a leggazdagabb falu. Viszont emiatt sokkal megfontoltabb gazdálkodásra kényszerül. Hiszen nem lehet előre tudni, hogy a következő évben mennyi lesz az iparűzésiadó-bevétel, ráadásul szinte minden kiadást ebből kell finanszírozni – tette hozzá a település jegyzője.