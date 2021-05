Egész Kaposvár energiaellátását képes fedezni a naperőmű

Átadták Közép-Európa legnagyobb napelemparkját, az száz megawatt teljesítményű kaposvári naperőművet. Palkovics László innovációs és technológiai miniszter az ünnepélyes átadón azt mondta a 32 milliárd forintos beruházás nem csak Kaposvár, de Magyarország szempontjából is nagyon fontos.

Kétszáz hektáron négyszázezer panel gyűjti össze a nap energiáját Közép-Európa legnagyobb naperőművében, Kaposváron, ami az országban is immár a legnagyobb. Négyszer akkora, mint az eddigi legméretesebbnek számító kapuvári erőmű.

A hivatalos átadón Palkovics László innovációs és technológiai miniszter elmondta: az elmúlt egy év nem volt könnyű a gazdaság számára, de egy sor olyan vállalat volt, amely bízott a magyar gazdaság talpra állásában és futó beruházásait nem állította le. Ilyen volt a kaposvári naperőmű kialakítása is, amelyet a kínai állam tulajdonában lévő CMC Europe Kft. hozott létre Kaposvár határában. – Ez a beruházás hozzájárul hazánk klímapolitikájához és azoknak a céloknak az eléréshez, amelyeket kitűztünk. A kaposvári naperőmű öt százalékos kapacitásnövekedést jelent a magyar fotovoltaikus kapacitásban. Ez a mennyiség Kaposvár teljes éves energiaigényét képes fedezni.

Hozzátette: a kaposvári napelemparkkal évente 120 ezer tonna szén-dioxid-kibocsátása szűnik meg. Amely már csak azért is fontos, mert a Magyar Kormány vállalta hogy 2050-re karbonsemleges lesz. Ennek érdekében 2030-ra legalább hat gigawatt fotovoltaikus kapacitás telepítését tűzte ki célul, ebből 2021-re már 2,3-at elértünk.

Szita Károly, polgármester az ünnepélyes átadón azt mondta: az erőmű nagyon fontos az újraiparosodó Kaposvár számára, hiszen itt nem egy sokadik összeszerelő üzem épült meg, hanem az egyik legtisztább és legtermészetesebb forrásból nyeri a létesítmény az energiát: a Napból. – Kaposváron folyamatosan azon munkálkodunk, hogy élhető és zöld várost építsünk – mondta a város polgármestere.

Az átadón videókapcsolaton köszöntötte a résztvevőket Kang Hubia, a CMC elnöke, aki elmondta: az 1950-ben alakult vállalat 2016-ban döntött a magyarországi naperőmű építéséről. A cég hosszú távra tervez és 1 milliárd eurót kíván befektetni Magyarországon. Hozzátette, a CMC kiemelt célja, hogy a jövő karbonsemleges legyen, fejlesztéseit ennek mentén valósítja meg.

Az ünnepi beszédeket követően Palkovics László miniszter, Szita Károly polgármester, Gelencsér Attila országgyűlési képviselő és Borhi Zsombor alpolgármester a CMC Europe Kft. képviselőinek társaságában ünnepélyes szalagátvágással is jelezték, két év után elkészült a 100 megawatt teljesítményű naperőmű Kaposváron.

Elindulhat az elektromos buszok gyártása Kaposváron

A helyi közösségi közlekedésben résztvevő autóbusz-állomány cseréjét ösztönző Zöld Busz program is nagyban hozzájárul az állam törekvéseihez, emelte ki Palkovics László az átadón. Erről szólva az innovációs és technológiai miniszter elmondta: Kaposvár is részt vesz a programban, hiszen a speciális járműveket gyártó BM Heros Zrt. több pályázatot is benyújtott, amellyel a cél, hogy a somogyi megyeszékhelyen is elektromos buszokat gyártsanak. A programban kilenc magyar nagyváros – köztük Kaposvár – vesznek részt.

Lakossági napelempályázat indul

A magán ingatlanok energetikai korszerűsítése is hozzájárul hazánk karbonsemlegességre vonatkozó törekvéseihez, emelte ki Palkovics László Kaposváron. – Házak energetikai korszerűsítésének támogatására az otthonfelújítási pályázat keretében 3 millió forint vissza nem térítendő támogatást adunk ilyen munkák elvégzésére, ezen belül is napelemes rendszerek kialakítására. Hozzátette: a Nemzeti Helyreállítási Tervben is szerepel egy jelentős összeg, ami a családokat támogatja abban hogy a házak tetejére kis erőműveket telepítsenek. A program július végén indul, s összesen több mint 150 milliárd forintot szán a kormány fűtés korszerűsítésre és napelem telepítésre.