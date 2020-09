Keserédes almaszüret: alig maradt gyümölcs a fákon

Megyeszerte megkezdődött az almaszüret. Somogyban mintegy háromszáz hektáron foglalkoznak a gyümölcs termesztésével. Idén a fagy miatt csak feleannyi alma termett, ez azonban a felvásárlási árakat nem növelte.

Szütyőbe szedik az almát Nagybajom határában ezekben a napokban. – Ebben nem sérül meg, alul ki lehet nyitni és kipotyog – mutatta az egyik almaszedő, majd felugrott a traktor pótkocsijára gyümölcsöket válogatni. Húsz helyi és környékbeli dolgozik az almaszüreten. A bátrabbak létráról, állványról szedik, fától-fáig járnak reggel fél nyolctól délután négyig. – Először vagyok itt, Homokpusztáról jöttem. Szépen beérett az alma, de nincs sok belőle a fán a fagyok miatt – mondta Orsós Antal. A szüretelőket idén beelőzte a fagy, nem lesz kiemelkedő az almatermés.

– 15-15 hektáron termesztünk körtét, almát. A februári enyhe időben virágoztak már a fák, tavasszal pedig mind elfagyott – mondta Fábri Béla, családi gazdálkodó. Hozzátette: a körtésükben 90, az almásukban 70 százalékos a fagykáruk. – A megmaradt termés jó minőségűnek tűnik, az étkezési alma, körte és ivólé az Iskolagyümölcs programba kerül, 9500 gyermeknek jut majd belőle – mondta el a gazdálkodó.

Fábri Béla kiemelte: hiába termett kevesebb alma, az ár mindössze 15-20 százalékkal emelkedett. Tőlük jelenleg 140-200 forintért veszik a gyümölcs kilóját, míg a boltokban 6-700 forintot is elkérnek érte. Hűtőházukban 300 tonna gyümölcsöt is tudnának tárolni, de csökkentettek a termőterületükön az elmúlt években. – Minden évben súlyos fagykár éri az ültetvényünket és almaszedőket is egyre nehezebb találni. 2007-ben 100 hektáron termesztettünk almát, két-három busszal hoztuk-vittük az embereket szüret idején – emlékezett Fábri Béla.

Somogyban ma 287 hektáron foglalkoznak almater­mesztéssel, a legtöbben Nagybajom és Kutas térségében.

Mindent vitt az áprilisi fagy

– Virágzásban voltak áprilisban az almafák és három-négy napon át mínusz 3–4 fok volt hajnalban. Ennek következtében megfeketedtek a virágok, ebből már termés nem lett – mondta el Tóth István, a növényvédelmi szakmérnök. Hozzátette: a fagyok ellen vízzel való permetezéssel és parafin gyertyák égetésével lehet védekezni, de mindegyik eljárás nagyon költséges. Tóth István megjegyezte: az alacsony árak a drága művelési költség és a munkaerő hiánya miatt egyre többen hagynak fel a gyümölcstermesztéssel a megyében.