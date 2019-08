Kevesebb az alma, de eljut majd minden iskoláshoz

Sokak szerint lényegesen kevesebb lesz az almatermés ebben az esztendőben a tavalyi évhez képest. Mint megtudtuk, többek között Ausztriába és az iskolagyümölcs-programba kerül majd a somogyi alma.

Több somogyi termelő szerint lényegesen kevesebb lesz az almatermés ebben az esztendőben a tavalyi évhez képest. Ennek ellenére Ausztriába és az iskolagyümölcs-programba is kerül majd a somogyi alma.

– Nálunk körülbelül 20-30 százalékos terméskiesés lesz a tavalyi évhez képest, azaz ennyivel kevesebb almát takaríthatunk majd be az idén – jegyezte meg Fábri Béla, aki Nagybajom mellett alma és körte termesztésével is foglalkozik. A termelő kérdésünkre elmondta: tavaly rekordtermés volt igen alacsony felvásárlási árral, az idei kevesebb mennyiségtől viszont magasabb árat remélnek. A termelő hozzátette: mások mellett fontos piacot jelent számukra az iskolagyümölcs-program is, melynek keretein belül almát, körtét, és száz százalék natúr almalevet is szállítunk az iskolák részére.

Somogy megyében továbbra is a Balaton-Ker-Tész Szövetkezet tagsága látja majd el az iskolagyümölcs-program résztvevőit. Tömösváry Máté, a böhönyei székhelyű szövetkezet kereskedelmi vezetője elmondta, megközelítőleg 14 ezer somogyi diák részesülhet majd jó minőségű megyei gyümölcsből az idén is.

– Arra különös figyelmet fordítunk, hogy megyei terméket kapjanak az általános iskolás diákok, lehetőleg az intézményekhez legközelebbi termelőtől – tette hozzá a kereskedelmi vezető. A tervek szerint az új tanév első hetében már meg is kezdik a gyümölcs kiszállítását az iskolákba.

Természetesen a kisebb almatermés nem veszélyezteti az iskolagyümölcs ellátást, hiszen csak töredéke a teljes termésmennyiségnek az, amit a programban használnak fel. Tömösváry Máté elmondta: a somogyi alma nagy részét Ausztriába adják el, elsősorban ipari almaként. A somogyi termelők mintegy 60-70 százaléka ipari almát állít elő – tudtuk meg.