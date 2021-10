Kevesebb répából készül majd a magyar cukor

Somogyban javában zajlik a cukorrépa betakarítása, a szentgáloskéri zrt. hétfőn fejezte be a 65 hektárról a növény elszállítását. Az áruval megpakolt kamionokat a somodori tábláról egymás után indították útnak a kaposvári cukorgyárba.

– Az időjárás szerencsére most a kegyeibe fogadott bennünket – mondta Illés Zoltán, a szentgáloskéri Agrária Zrt. munkatársa. – Szombaton kezdtük a cukorrépa betakarítását, az árut a kaposvári cukorgyárba viszik. Minden egyes tételt pontosan felírunk, így jól nyomon követhető a beszállítás.

Vasárnap 53 teherautót rakodtak tele cukorrépával, hétfőn kora délelőttig 25 kamiont pakoltak meg. A rakodógép alig 10-15 perc alatt töltötte meg a pótkocsis teherautókat, amit egy 215 lóerős erőgép húzott el. A 26 éves Kiss Máté mezőgazdasági gépkezelő szerint erre azért van szükség, mivel a laza, nedves talajon nehezen indulnának a cukorrépával tömött járművek.

– Társaságunk 2020-ban 60 hektáron termesztett cukorrépát, 2021-ben összesen 64 hektárról takarítjuk be a növényt – közölte Pásztohy András, a szentgáloskéri Agrária Zrt. elnöke. – Idén gyengébbek az eredmények, tavaly ugyanis hektáronként 70 tonna volt az átlagtermés, a 2021-es évben 60-65 tonnával számolunk. Az időjárás összességében kedvezőbb volt az elmúlt évben, mint idén.

A cukorrépa-értékesítés 2021-ben közel 40 millió forintos bevételt jelent a társaságnak. Pásztohy András hangsúlyozta: a területalapú-, illetve a termeléshez kötött támogatások révén nyereséget is termel a növény számukra. Az agrárcég hosszú évtizedek óta foglalkozik cukorrépa-termesztéssel, s ezt a tevékenységet a jövőben is folytatni kívánják. Az elnök szerint a termelőknek azonban biztosítékokra van szükségük, hogy középtávon is képesek legyenek eredményesen fenntartani az üzletágat. Így fontos lenne, hogy a cukorrépa felvásárlási ára a mostani tonnánkénti 27 euróról – átszámítva 9720 forint – legalább 34 euróra emelkedjen, amit garantálniuk kellene a felvásárlóknak. Ugyanakkor a termelőknek továbbra is szükségük van az uniós és nemzeti támogatásokra is.

– Az általános drágulást közvetlenül éreztük – hangsúlyozta Pásztohy András. – A műtrágya ára nagyjából négyszeresére nőtt az utóbbi időben, s a gázolajért közel 20 százalékkal fizetünk többet. Ez is rontja az ágazat jövedelem-termelő képességét.

Jégeső is elverte az ültetvényeket

– Összesen 16 hektáron takarítjuk majd be a cukorrépát – mondta Torma Sándor somogyjádi őstermelő. – A 2021-es idényben számottevően, csaknem 30 százalékkal csökkent a termésátlag, térségünkben nagy volt az aszály, ráadásul a nyári jégeső is elverte a cukorrépa ültetvényeket.

A berzencei Solanum Kft-nél 120 hektáron termesztenek cukorrépát. Varga György ügyvezető igazgató azt mondta: előreláthatóan november közepén kezdik a betakarítást, amivel 4-5 nap alatt végeznek. Jó közepes, hektáronként 65 tonna átlagtermésre van kilátás. Csiszár Ferenc, a somogyszili Szili Kalász Kft. ügyvezető igazgatója hangsúlyozta: a korábbi időszakhoz hasonló területen, 40 hektáron van cukorrépájuk. A tavalyi 65 tonnás hektáronkénti átlagterméssel szemben pillanatnyilag 60 tonnával számolnak.