Kiemelt ügyfélként kezelik a munkáltatókat

Somogyban 2000 óta a legjobb júliusi foglalkoztatási adatait az idén nyáron mérték, jelentették be a megyei kormányhivatal szerdai sajtótájékoztatóján. Marczinkó Zoltán István helyettes államtitkár kiemelte: sikeres a munkaerőpiaci reformprogram, már 33 ezren álláshoz jutottak.

– Somogyban kiváló tapasztalatokat szereztem – mondta a Somogyi Hírlap kérdésére Karakó László, a Pénzügyminisztérium munkaerőpiaci reform végrehajtásának előmozdításáért felelős miniszteri biztos. Felkészült a kormányhivatal, az összes járási hivatal és a foglalkoztatási főosztály is. Országosan is még hatékonyabbá kívánják tenni az álláskeresők elhelyezkedését, s nagy hangsúlyt fektetnek a hivatalok vállalati kapcsolattartására.

Neszményi Zsolt megyei kormánymegbízott örömhírrel kezdte a sajtótájékoztatót: Somogyban az elmúlt 19 év legjobb júliusi foglalkoztatási adatait, 11 ezer 772 álláskeresőt regisztráltak. Az előző évhez képest 8,9 százalékkal csökkent az álláskeresők száma. Marczinkó Zoltán István azt is hangsúlyozta, hogy átlagon felül alakulnak a megye számai, s átlagon felüliek a lehetőségek is, de sajnos nem minden járásban van ez így. A legaktuálisabb és legfontosabb kihívás most az, hogy rendelkezésre áll-e a megfelelő számú, s megfelelő végzettségű munkaerő.

Elhangzott az is, hogy több lehetőséget vehetnek igénybe az elhelyezkedni vágyók. Augusztusban vezették be a bölcsődei támogatást, amely a kismamák elhelyezkedését szolgálja. Martinkó Zoltán István a 2020-ig tartó munkaerőpiaci reform­program kapcsán rámutatott arra is: haladni kell a kor kihívásaival, amelyben a foglalkoztatási szolgálatok még szorosabban együttműködnek a munkáltatókkal. Eddig 33 ezer embert sikerült elhelyezni a munkaerőpiacon, s kiemelt cél, hogy legalább 50 ezer személy kapjon munkát a program végéig.

Sikeres helyi kezdeményezések

Karakó László miniszteri biztos kiemelte: a minél közelebb kell menni a cégekhez, ebben fontos szerep hárul a vállalati kapcsolattartókra is. Arról is szólt: a munkaadókat kiemelt ügyfélként kell kezelni. – Mi hozunk egy modellt, egy módszert, s ezt mindig kiegészítjük a helyi sajátosságokkal – mondta. – Örömmel állíthatom, hogy sok olyan javaslat, ötlet, elképzelés fogalmazódik meg a megyében is, ami nem része a programnak, de ezzel ki lehet bővíteni.