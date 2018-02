Kifizetődő a cégeknek jelen lenni a neten

A magyar kkv-k közel felének nincs honlapja. Pedig a lapunk által megkérdezett somogyi vállalkozások szerint kifizetődő az online jelenlét. Van megyei vendéglátóhely, ahová tízből nyolc foglalás az interneten érkezik, más somogyi cég a világhálón talált külföldi partnerekre.

– Később lett weboldalunk, mint ahogy megnyitottuk az üzleteket – mondta Bezerics Dániel, a balatonboglári és a budapesti Paletta bisztrók tulajdonosa. – Folyamatosan frissítjük az étlapunkat a weboldalon és ma már minden tíz foglalásból nyolc az interneten keresztül érkezik hozzánk, ami hihetetlen szám. Ezt a megoldást nagyon kedvelik és sokan előnyben részesítik a telefonos vagy személyes foglalással szemben, vagyis elengedhetetlen a hatékony online jelenlét. A mi léptékünkben egy használható weboldalt létre lehet hozni már 200-300 ezer forintból, az üzemeltetésre pedig 150 ezer forintot kell fordítani éves szinten. Mi egy jól átlátható rendszert kaptunk a pénzünkért, ami a csapatmunkánkat is nagyban segíti.

Bezerics Dániel hozzátette: az okostelefonra is optimalizált (tökéletesített) weboldal megtervezésekor igyekeztek fogyasztói oldalról közelíteni, nekik mi a fontos. Ugyanakkor a vállalkozó úgy látja, a közösségi médiafelületekre (például a Facebookra) is nagy szükség van ahhoz, hogy egy weboldal eredményes legyen. Honlapjuk havonta 30 ezer látogatót vonz.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A nagyatádi Büttner és Társai Szerszámelemgyártó és Kereskedelmi Kft. már közel másfél évtizeddel ezelőtt létrehozta weboldalát – tudtuk meg Kocsis Pétertől, a cég kereskedelmi vezetőjétől. – Már akkor ügyeltünk arra, hogy olyan megoldást találjunk a piacon, mely lehetővé teszi a weboldal tartalmi szerkesztését saját kollégáink számára is. Persze, a legfőbb szempont az volt, hogy a weboldal informatív legyen szakmailag, mind a kompetenciáinkat, mind pedig a referenciáinkat tekintve.

– Főként a külföldi partnerek kapcsán érezzük a weboldal hasznát – tette hozzá Kocsis Péter. – Bár kereskedelmi aktivitásunk jelentős, többször előfordult már, hogy weboldalukon keresztül találtak ránk. Ezért kiemelt jelentősége van, hogy a weboldal elérhető legyen a célpiacok nyelvén, leginkább németül és angolul. Tervezzük a weboldalunk mobiltelefonra történő finomítását, ugyanakkor figyelünk a közösségi médiafelületeken történő megjelenésre is. Egy nagyobb frissítést is végzünk majd a honlapon, erre a megújulásra néhány évente szükség van. Működtetünk egy webáruházat is egy kiegészítő üzletágunk kapcsán, melynek folyamatos fejlesztése a célunk.

– Valamennyi versenytársunknak van már weboldala, s mi sem szeretnénk lemaradni – mondta el kérdésünkre Bánfi Balázs, a Kapos Drink Kft. ügyvezetője. A kaposvári cég már több éve jelen van a piacon, a nagykereskedelmi tevékenységet folytató vállalkozás mögötti weboldalt viszont tavaly tavasszal indították el. Az ügyvezető szerint ez szükséges lépés volt, hiszen a weblap nem csak a versenyképesség egyik eszköze, hanem lényeges marketinglehetőség is számukra. Egyelőre csak alapfunkciók működnek a honlapon, de folyamatosan fejleszteni szeretnék a tartalmat az elkövetkezőkben.

A magyar kis-, és középvállalkozásoknak (kkv) csupán fele aktív digitálisan, több mint felének honlapja sincs, ezért a kkv-szektornak a digitális fejlődéssel együtt mobilra optimalizált weboldal létrehozását javasolták a szakértők a K&H és a Google Magyarország által közösen szervezett Google Digital Workshopon.