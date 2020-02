Kivárnak az értékesítéssel, nagyobb hasznot remélnek

A tavaszi földmunkák előtt a téli karbantartás ad feladatot a böhönyei Szabadság Zrt.-nél: 2020-ban legalább 30 millió forintot fordítanak műszaki beruházásra.

– Erőteljes lendületet vett a gépesítés és erről a csapásirányról nem kívánunk letérni – mondta Tóth Zoltán, a zrt. egyik tulajdonosa. – A régi kombájnt tavaly egy új, nagy teljesítményű betakarítógépre cseréltük le és sikerült egy 35 millió forintos modern traktort is üzembe helyezni. Így három, egyenként 200 lóerős erőgépünk van, két vetőgépünk, s a szántóföldi munkához szükséges kiegészítő berendezések alkotják a gépparkot. A mezőgazdaság az állandó megújulásról szól, idei terveink között egy teleszkópos rakodógép és pótkocsi vásárlása szerepel.

A költségek lefaragása és a hatékonyság növelése fontos. Tóth Zoltán szerint a növekvő kiadások 2020-ban is erre ösztönzik a csapatot. Óvatos becslések szerint is csak alkatrészre közel tízmillió forintot költenek és évről évre tetemes a gázolajszámla is a 13 dolgozót foglalkoztató, 700 hektáron gazdálkodó vállalkozásnál. Ávár Ernő ügyvezetőtől tudjuk, hogy a búzán és a repcén kívül idén is stratégiai növény marad a kukorica.

– Eddig megúsztuk a telet – mondta. – Bár komolyabb hótakaró nem borította a szántót, de kemény fagyok sem fordultak elő. Remélem, hogy tavasszal az összes feladatot időben elkezdhetjük. A mezőgazdaságban nincs két egyforma év, de biztató lenne, ha legalább a 2019-es eredményeket megismételnénk: a búza terméshozama hektáronként hét tonna volt, a repce 3,4 tonnát adott, míg a kukoricánál 10 tonnás átlagtermést értünk el egy hektáron.

Ehhez szükség van a termény védelmére: a meglévő hat kilométer hosszú vadkerítésen kívül további nyolc kilométernyit húznak fel. Egy kilométer telepítési költsége közel 2,2 millió forint. A drótot és az oszlopokat már beszerezték, a kivitelező februárban kezdi a munkát.

Sok az adminisztrációs munka a földbérleti szerződésekkel

– Hiába a sok évtizedes szakmai tapasztalat, a piac ennyi idő után is meglepetésekkel tud szolgálni – hangsúlyozta Tóth Zoltán. – Raktárunkban még 600 tonna kukorica van, a tonnánként nagyjából 42 ezer forintos árat alacsonynak tartjuk, azzal számolunk, hogy előbb-utóbb felkúszik 45 ezerre. Ha így lesz, rögtön megválunk az árutól. Cégünk huzamos ideje kapcsolatban áll a térség nagy felvásárlójával, a böhönyei kukorica egy részét általában Olaszországba viszik.

A zrt. 15–30 aranykoronás földeket bérel, s tavaly közel 100 hektárnyi földbérleti szerződést újítottak meg, 2020-ban csaknem 80 hektárt érint az eljárás. Tóth Zoltán kiemelte: az ügyintézés a sok adminisztráció miatt időnként korántsem egyszerű, ám felkészült munkatársai rendszerint hatékonyan megoldják a feladatot.