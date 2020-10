Komoly kiesést okoz a vírus a vállalkozásoknak

A Kapos Atlas francia megrendelőinél kedden ismét elindult a termelés, a kaposvári ipari vállalkozás útnak indította az első építőgépelem szállítmányát.

– A koronavírus-járvány második hullámára felkészültünk – mondta lapunknak Horváth Árpád, a Kapos Atlas Kft. ügyvezető igazgatója. – Országosan kedden életbe léptek az új szabályok, bár cégünknél eleve szigorúbbak az előírások, mint több más vállalkozásnál. Külföldi személy március óta nem léphet gyárunkba, s egy időben legfeljebb három látogató lehet az üzem területén. Augusztus közepén újabb oktatást tartottunk a dolgozóknak, feltöltöttük a szájmaszk- és fertőtlenítőszer-készletünket. Minden fontos eszközből megfelelő mennyiséget tároltunk be.

A kaposvári ipari társaságnál a koronavírus-járvány miatt tavasszal 4 hét kényszerleállás volt, s az újraindítás óta fontos eredményeket értek el. A két héttel ezelőtti állapotokhoz képest 5 százalékkal nőtt a termelés, s augusztus közepétől két gépészmérnököt vettek fel, s egy értékesítési szakemberrel is aláírták a szerződést. Horváth Árpád azt mondta: a helyzet hangyányit javult. S a korábbi leépítésekre utalva kiemelte: most úgy tűnik, hogy a legtragikusabb forgatókönyv elkerülhető. Biztatóak a meglévő üzleti kapcsolatok, a cég helyzetét minden téren igyekeznek megszilárdítani. Az ügyvezető igazgató lényegesnek nevezte, hogy a két francia partnerüknél szeptember elsején újraindult a munka, s következő időszakban folyamatosan számítanak a kaposvári termékekre.

Dévai Tibor, a kaposvári Lamello Kft. ügyvezető igazgatója azt mondta: a koronavírussal kapcsolatos legfrissebb intézkedés őket is érinti.

– Német és svájci partnereink csütörtökön jöttek volna hozzánk. – Tíz éve vagyunk velük kapcsolatban, évente több mint 600 millió forint értékű bútort szállítunk nekik. Az üzletembereket ártárgyalásra vártuk, tekintettel a helyzetre telefonon és e-mail­ben folytatjuk le az egyeztetést. Bár szerintem a személyes kapcsolattartásra mindig is szükség lesz, de majd akkor szervezünk újabb megbeszélést, ha a körülmények lehetővé teszik.

125 millió mínusz

A Lamello Kft.-nél eközben elkészült a koronavírus-járvány veszteséglistája: közel 125 millió forint kiesést szenvedtek el. Három hónapon át csökkentett termeléssel működött a bútorüzem, s bár korábban 14 munkatárstól váltak meg, időközben újabb dolgozókat vettek fel. Most 95-en állnak a vállalkozás alkalmazásában. Dévai Tibor a koronavírus-fertőzés második hullámával kapcsolatos felvetésre azt felelte: minden előfordulhat, de remélhetően nem lesz olyan kritikus a helyzet, hogy újabb átmeneti leállásra kényszerüljenek. A bizonytalan helyzetben némi biztonságot jelent, hogy a rönkfaalapanyagot alapvetően belföldön vásárolják. A felhasznált fa nagyjából 80 százaléka tölgy, illetve nagyobb mennyiségben szereznek be fekete diót is.