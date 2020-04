Koronakór nyújtja el az autók gyógyulását

Szabadságra küldött dolgozók, rövidített munkarend: a koronavírus nagy vissza esést okozott a kisebb somogyi szervizekben és járműkereskedésekben. Van, ahol csaknem 60 százalékos a forgalomcsökkenés.

– Érezhetően visszaesett a munka, két autószerelő kollégánkat hétfőtől egy hét fizetett szabadságra küldtünk – mondta Dolgos Zoltán, a kaposvári Kapos Autó Kft. ügyvezető igazgatója. – Húsvét után kiderül, miként alakul a program. Ha a mostaninál több megrendelés lesz, akkor mindenki dolgozik, ha kevesebb, akkor újabb kollégák mennek szabadságra. Elbocsájtás viszont nem lesz nálunk.

A szalont bezárták, a szervizben több mint 50 százalékkal visszaesett a karosszériajavítások száma. Dolgos Zoltán azt mondta: a koronavírus-fertőzés óta zömmel kisebb javítások miatt tértek be az ügyfelek. Az izzó-, illetve gumicserén többek közt zárjavítás adott munkát, de a kötelező szerviz és a műszaki vizsgára felkészítés folyamatos elfoglaltságot jelent. Az egyik barcsi autószerelő azt mondta: az emberek megfontoltan költik a pénzüket, csak a legszükségesebb munkát rendelik meg. A napokban olyan gépkocsit hoztak, amelynek elszakadt a vezérműszíja, s egy teherautón a fék, illetve futómű javításokat végezték. Tóth László, a kaposvári KOTO Autóház ügyvezető igazgatója közölte: szervizükben csaknem 40 százalékkal csökkent a munka, míg a jármű-értékesítésben közel 80 százalékos visszaesést tapasztaltak. Szinte teljesen megállt az autópiac, a kialakult helyzethez igyekeztek gyorsan alkalmazkodni.

– A szerviz továbbra is nyitva van, a dolgozók csaknem 30 százalékát lépcsőzetesen szabadságra küldtünk – mondta Tóth László. – A létszámot feltétlenül meg akarjuk tartani, viszont a működéssel kapcsolatos költségeket erősen visszafogjuk, s leállítjuk a beruházásokat. Így a tervezett 50 millió forintos műhelybővítés elmarad.

Az autósiskolák a kényszerű leállás alatt előrébb hozták a kisebb felújításokat. Pohner István oktatóautójába nemrég beletolattak. Az ajtó sérült meg, csaknem százezer forint kár keletkezett. A kaposvári szakoktató élt a lehetőséggel, s június helyett most rendelte meg a javítást.

Hónapok múlva kap talán erőre a piac

– A szervizben rövidített műszakban dolgozunk – mondta Kovács Márió, a Kaposvar-Car Kft. ügyvezető igazgatója. – Korábban reggel nyolctól délután ötig tartottunk nyitva, most háromig. Van előjegyzés, de mindent egybevéve nagyjából 30 százalékos visszaesést tapasztaltunk. Húsvét után várhatóan csökkentett munkarendben dolgozunk: csapatunk az eddig megszokott minőségben látja el a feladatot, de az eddigi 20 helyett 10-12 munkatárs dolgozik majd. Addig is mindent megteszünk az alkalmazottak biztonsága érdekében, szájmaszkot, egyszer használatos gumikesztyűt és fertőtlenítőt is vásároltunk.

Kovács Márió rámutatott: a mostani helyzet a munkaadóktól és a munkavállalóktól egyaránt áldozatot követel, ám cégük nem tervez leépítést. Úgy látja: a koronavírus-fertőzés lecsengése után minden bizonnyal hónapokig eltart, amíg a járműipar erőre kap.