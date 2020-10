Kukorica szárítására és üzemanyagra kell az érkező támogatás

Érkezik a gazdák számlájára az agrártámogatások előlege péntektől. Somogyban 257 ezer hektárnyi területre adott be kérelmet több mint ötezer gazdálkodó. Most a támogatások 70 százalékát kapják meg, hektáronként 56 ezer forintot.

Már elvetette az árpát és a búzát Szabó Tibor a Mezőcsokonya környékén található földjein. Az esős időjárás miatt viszont a kukorica aratását meg kellett szakítania. 260 hektárra adott be területalapú támogatást, amely a napokban érkezik meg hozzá. – Aki csak tud ebben a vírusos helyzetben, az tartalékol a támogatás előlegéből, én is ezt fogom tenni – mondta Szabó Tibor lapunknak. Hozzátette: csak a szükséges üzemanyagra és alkatrészekre költ belőle, valamint a kukorica szárítására, ugyanis jelenleg húsz százalék felett van a nedvességtartalma a napok óta tartó esőzések miatt.

– Az euró árfolyama miatt magasabb összeget kapnak a gazdák, a tavalyi 76 ezer forint helyett az idén 82 600 forintot – mondta el Túri Zoltán agrár-szaktanácsadó. Hozzátette, előlegként 56 ezer forint érkezik hektáronként, amelyet december elsejéig utal ki a Magyar Államkincstár, a teljes összeg pedig tavasszal érkezik meg a gazdák számlájára. A területalapú támogatás mellett a zöldítés, a fiatal mezőgazdasági termelők kiegészítő támogatása, valamint a termeléshez kötött támogatások előlege is megérkezik a következő hónapokban a gazdákhoz. Túri Zoltán megjegyezte, a megyében a legtöbb kérelmet benyújtó gazdálkodó növénytermesztéssel foglalkozik.

Nagy István agrárminiszter azt nyilatkozta, az idei évben a koronavírus-járvány jelentette nehézségek vagy a gyümölcsösökben pusztító fagykárok miatt kiemelten fontos, hogy az érintett gazdálkodók mielőbb hozzájussanak az őket megillető pénzekhez, ezzel is hozzájárulva a pénzügyi stabilitásuk megőrzéséhez és az őszi mezőgazdasági munkák elvégzéséhez. Egységes kérelmet 2020-ban ötmillió hektárra nyújtott be 170 ezer gazdálkodó. 2010 óta két részletben kapják a gazdák a földalapú támogatást, míg korábban az előleg 40–50 százalék volt, az idei a 70 százalékot is eléri azoknál, akik a kérelmeiket rendben leadták. Somogyban 257 ezer hektárnyi területre adott be több mint ötezer gazdálkodó támogatást. Jövő év tavaszáig a megyébe több mint 20 milliárd forint hazai és uniós támogatás érkezik a gazdákhoz. A magyar agrárium évente 700 milliárd forint támogatásban részesül.