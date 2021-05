Különösen díjazzák a szorgalmat és rugalmasságot a somogyi cégek

Versenyképes szakma, szorgalom és rugalmasság: somogyi szakértők szerint a munkaadók ezt a munkaerő-felvételkor különösen díjazzák. A nyári idény közeledtét jelzi, hogy nem csak a mezőgazdasági és ipari, hanem a szolgáltatásra szakosodott cégek is újabb állásajánlatokat kínálnak.

A kaposvári Fusetech Kft.-nél folyamatosan két műszakban gyártanak, az ipari társaság közel 300 dolgozónak biztosít megélhetést. Gyakran hirdetnek munkaerő-felvételt: az írásos teszten és a személyes beszélgetésen kívül próbamunka egészíti ki az eljárást. Gazdag Viktória HR-vezető hangsúlyozta: a leendő munkatársak számolási feladatban és általános szövegértésben is bizonyítják tudásukat, a jelentkezők túlnyomó többsége átmegy a megméretésen. S emellett kíváncsiak a jelentkezők monotonitástűrésére és kézügyességére is, a gyakorlati próbán egy biztosítóbetétet szerelnek össze.

– Tíz operátort kívánunk felvenni, három gépbeállítót és a minőségbiztosítási technikus mellett projektmenedzserek érdeklődését is várjuk – mondta Gazdag Viktória. – Az utóbbi időben meglehetősen magas a fiatal pályakezdők aránya. Látszik rajtuk, hogy dolgozni akarnak, teljesíteni kívánják azokat a feltételeket, amelyeket a társaságunk felállított. Már a felvételi során egyértelműen kiderül számukra, hogy érdemes nálunk elhelyezkedni. Pozícióban és bérben is van fejlődési lehetőség, s aki minél több munkafolyamatot megtanul, annak bizonyos idő elteltével a keresete megemelkedik. S akárcsak eddig, úgy kollégáinkat jelenleg is megilleti a béren kívüli juttatás.

– Cégcsoportunk folyamatosan fejlődik, ezért szükség van a szakképzett munkaerőre – közölte Vereczkey Nóra, a somogyszobi Claessens Group HR-munkatársa. – Megbecsülés és igényes munkakörnyezet: a jelentkezők egyebek mellett erre számíthatnak. Cégünk hosszú távra keres dolgozókat, s az új kollégák pillanatnyilag is több munkakörben találhatnak maguknak elhelyezkedési lehetőséget. Betanított munkás, traktoros, mezőgazdasági gépszerelő, villanyszerelő és kőműves: rajtuk kívül agrármérnökök jelentkezését is várják. A szántóföldi növénytermesztésen kívül az állattenyésztésre szakosodott agrártársaság állatgondozókat is felvesz, a szarvasmarhatelepen jelenleg közel 2000 tehénről és szaporulatukról gondoskodnak. S a sertéságazatban is lehetőséget kínál az elhelyezkedni vágyóknak.