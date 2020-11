Berobbant a lakáscunami a Balatonnál

Az idei év első félévében összesen 571 lakást vettek használtba Somogyban, ennek mintegy háromnegyede, több mint négyszáz, Siófokon épült. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Fókuszban a megyék című kiadványa szerint ez négy és félszerese a tavaly ugyanekkor elkészült ingatlanoknak. Siófokon annyi lakóingatlant adtak át, mint hét megyében összesen.

A megyében épült lakások mintegy kétharmadát többszintes, többlakásos épületben, körülbelül egyharmadát pedig családi házas formában adták át. A lakások átlagos alapterülete hetvenkilenc négyzetméter, ami jelentősen elmarad az országos átlagtól, a kilencvenhéttől. A KSH statisztikájából az is kiderül, hogy az új lakások hetven százalékának vállalkozások, harmincnak pedig magánszemélyek voltak az építtetői.

Molnár Árpád, Siófok volt főépítésze megkeresésünkre elmondta: csak korábbi nyilatkozatait tudja megerősíteni, miszerint túlépítették a Balatont és Siófokot. Hozzátette: az arany- és az ezüstpart gyakorlatilag lakóteleppé változott, ezért manapság már nehéz beszélni minőségi lakhatásról és balatoni környezetről.

Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője kiemelte, Siófokon az új építésű lakások átlagára 840 ezer forint négyzetméterenként, ami csak negyvenezer forinttal kevesebb, mint a fővárosban. Megjegyezte, nem Siófok a legdrágább balatoni település, hanem Szántód, ott a lakások négyzetméterenkénti ára több mint egymillió forintba kerül.

– Nagyon kedvelt és felkapott térség a Balaton – hangsúlyozta Balogh László. – A déli parton Siófok, Zamárdi és Balatonföldvár a legnépszerűbb települések, míg északon Balatonfüredet keresik sokan. Gyakorlatilag az ország minden részéről érkeznek vevők a tóhoz, de a legtöbben a fővárosból érdeklődnek. Nem csoda, hogy az ingatlanárak a budapestit súrolják.

Az eladó somogyi házak fele most Siófokon van

A statisztikai adatok azt mutatják, hogy az elmúlt években jelentős építkezés kezdődött el Siófokon, a jelenlegi járványhelyzet miatt pedig ez még tovább folytatódhat. Ugyanis, mivel az emberek külföldre nem tudtak elmenni nyaralni, így újra felfedezték a Balatont, ez pedig hatással van a befektetőkre és az árakra is.

– Szinte mindent el lehet adni a Balatonnál – folytatta az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. – Amit meghirdetnek, az gyorsan el is kel. Ez igaz a használt lakásokra, nyaralókra és a családi házakra is.

Siófokon egyébként az átlagos négyzetméterár 640 ezer forint. Az október végi adatok szerint Somogyban négyezer-kétszáz eladó ingatlan található, ebből kétezer-kétszáz Siófokon – tette hozzá Balogh László.