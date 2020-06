Lassan ugyan, de szépen megtérül a napelem ára

Az utóbbi tíz évben folyamatosan nő az ország áramfelhasználása, tavaly elérte 45,7 terawattórát az előző évi 45,4 terawattóra után. Közben pedig gombamód szaporodnak a napelemrendszerek a magán- és közületi ingatlanokon. Az „első fecskék” tapasztalatai szerint megéri beruházni, 5–10 év alatt térül meg a ráfordítás.

– Megyénkben is egyre több lakásban, intézményben és cégnél van légkondi – mondta Sebestyén Gyula kaposvári villamosenergetikai szakértő, a Magyar Mérnöki Kamara energetikai tagozatának tagja. – Ha hosszabb időn át hőség lesz, akkor minden bizonnyal érezhetően nő a lakossági és közületi áramfelhasználás Somogyban is. Sokan igyekeznek faragni a kiadásokból napelemrendszerekkel. Megyénkben, így Kaposváron is általában 4-5 kW-os rendszert alakítanak ki.

A simonfai Mátics Róbert családi házán tavaly november óta működik napelem. Kedvezőek az első tapasztalatai, a napelemre 20 év garanciát kapott, s úgy számol: a csaknem 3,1 millió forintos fejlesztés 8–10 éven belül megtérülhet.

– Szerintem kifizetődő a napelemes rendszer üzemeltetése – mondta Bodrog Gábor simonfai polgármester. – A közös önkormányzati hivatal tetején három éve helyezték el a berendezést, amit most bővíteni szeretnénk. A fejlesztésre közel 30 millió forintot fordítunk, döntően pályázati forrásból. Eddig az áramköltségeket fedezte a napelemes hálózat, ám rövidesen a fűtést is ennek segítségével kívánjuk megoldani. Úgy számolunk, az utóbbi időben évente nagyjából 800 ezer forintot takarítottunk meg, s ha az új rendszer elkészül, akkor már csaknem 1,5 millió forint marad a kasszában. A szerződést megkötöttük, a kivitelezés előreláthatóan szeptemberben kezdődik.

A simonfai óvodát is érinti az energetikai fejlesztés. Új napelemet szereltek fel májusban, s hamarosan modern elektromos kazánnal oldják meg a fűtést is. A polgármester szerint ezzel évente legalább egymillió forintot spórolhatnak meg. Bodrog Gábor hangsúlyozta: a napelemes rendszer mindent egybevéve éves szinten nyereséget termel.

A nagybajomi Szántó József családi házánál akarja felszerelni a napelemet. Azt mondta, magas a villanyszámla, ezért nagyjából hárommillió forintot szán a teljes hálózat kialakítására. Úgy számol, a költségek várhatóan 5-6 év alatt térülnek meg, a kivitelezőt szeptemberben várja.

Júliusban startol a második felhívás

– Általánosságban elmondható, hogy a növekedés mindenképpen érezhető mind a telepített napelemrendszerek számában, mind az általuk megtermelt energia mennyiségét tekintve országszerte, és a jövőben sem várható visszaesés – derült ki az E.ON lapunkhoz eljuttatott tájékoztatójából. – Már csak azért is várható a növekedés, mert 2021 január elsejétől az új építésű ingatlanokra csak akkor adnak használatba vételi engedélyt, ha legalább huszonöt százalékban megújuló energiából fedezi az energiaellátását.

A távirati iroda beszámolója szerint az utóbbi 10 évben folyamatosan nő Magyarország áramfelhasználása, tavaly elérte a 45,7 terawattórát az előző 45,4 terawattóra után. A Klíma és természetvédelmi akcióterv szerint a kormány tíz éven belül hatszorosára kívánja növelni a naperőmű-kapacitást Magyarországon. Ezt a célkitűzést számos pályázat segíti. Közéjük tartozik a Megújuló energialapú áramtermelést támogató rendszer is. Az első pályázati ciklus sikeresen zárult, a második felhívás pedig várhatóan júliusban startol 800 millió forintos keretösszeggel.