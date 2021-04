Letarolta a fagy a somogyi kajsziültetvényeket

Hiába védekeztek a somogyi kajszitermelők a fagy ellen, sok helyen elfagyott a termés nagy része. Van olyan ültetvény, ahol nem olyan súlyosak a károk, de olyan is, ahol egyetlen szem barack sem várható.

Hiába védekeztek a somogyi kajszitermelők, sok helyen elfagyott a termés nagy része. – Rosszabb a helyzet, mint tavaly – mondta kérdésünkre Mózer Gyula hácsi termelő, aki 14 hektáron termel barackot. – Pontosan még nem tudom, hogy mekkora a kár, de vannak fajták, amelyek teljesen elfagytak. Védekeztünk füstöléssel, de olyan volt a légmozgás, hogy elvitte a füstöt és mínusz hét fokos hideget is mértünk, amit ezek a magyar fajták már nem bírnak.

A helyzet évről évre rosszabb, hiszen az enyhe télen beindul a vegetáció, majd a kora tavaszi hidegek gyakorlatilag letarolják a fákat.

– Korai még bármit is mondani, talán szűk fél termésre lehet számítani – mondta Gara Miklós somogytúri termelő. – Már az alacsony év eleji hőmérséklet miatt is lehetett rügyfagykárt észlelni, de a múlt hét közepével bezárólag elfagyott a termés jelentős része.

Gara Miklós azt mondta, a megfázott termés le fog hullani. Ezért csak szüret előtt fogják pontosan látni, mennyi barack veszett oda. – Nem védekeztünk, mert korábban nem volt jelentős fagy az ültetvényen – mondta a termelő. – A dombok tetejére költöztünk, ahol a hajnali fagyok nem érzékelhetőek, de a mostani fagy miatt el kell gondolkodni a védekezésen.

A Siófruit Family Siófok közelében található ültetvényén Szabó Zoltánék azonban mindent megtettek, hogy megóvják a gyümölcsfákat a repkedő tavaszi mínuszoktól. – Az idén összesen hat alkalommal volt annyira hideg, hogy az már veszélyes a fákra – mondta Szabó Zoltán. – Ebből ötször védekeztünk szélgéppel, paraffingyertyával, de ezek a megoldások nagyjából mínusz négy fokig hatásosak. Ebben az évben 8,5 millió forintot költöttünk fagyvédelemre és vannak táblák, ahol ennek ellenére is 100 százalékos a kárunk.

Többek között gázégőre rákötött ventilátorral is próbálkoztak, de amikor –8 Celsius-fokra csökken a hőmérséklet, már ez is kevés volt.

Szabó Zoltán abban bízik, hogy az alma esetében csak negyvenszázalékos lesz a fagy­kár, s a cseresznye, amely most virágzik talán még ennél is jobban megúszta a tavaszi fagyokat.

Hideg a tavasz

Madarász Zoltán porrogi gyümölcsösében nehezebb volt a helyzet, hiszen a kisebb táblákon nem lehet úgy védekezni, mint egy többhektáros ültetvényen. – A gyümölcsfákat virágzásban érte a mínusz öt fokos fagy – mondta. – Ilyenkor már mínusz két fok is végzetes lehet, a kajszi esetében a teljes termés odaveszett. A meggy, cseresznye, a szilva, az alma, az őszibarack és a korai körte is virágzik már. Ezek esetében akár 80 százalékos is lehet a fagykár.