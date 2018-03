Az agrárium fejlődése a vidék jövőjének kulcsa

A belvízproblémákról és a készülő közös agrárpolitikáról is beszélt Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara böhönyei fórumán. A politikus tájékoztatta a gazdákat az aktuális kérdésekről.

A térség komoly mezőgazdasági termelése mutatja, hogy a magyar vidékben milyen tartalékok vannak, fogalmazott Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter Böhönyén. Hozzátette: Somogy megyének ezen a részén a mezőgazdaság fontos foglalkoztató, olyan ágazat, amely az embereknek megélhetést biztosít. – Külön örülök annak, hogy néhány év alatt nőtt Böhönyén az ágazatban dolgozók száma – mondta Fazekas Sándor. – Korábban 160-an találtak munkát agrárvállalkozásoknál, most már 220-ra nőtt a számuk.

Ez a magyar mezőgazdaság megerősödésével és talpra állásával van összhangban, mondta a politikus. Az agrárium termelése másfélszeresével növekedett és hetvenezer új munkahely jött létre országosan. Ez pedig főként az olyan vidékeken fontos, ahol más megélhetési lehetőség nincsen. Ezért is tartja fontosnak az agrárminiszter, hogy az előttünk álló időszakban is megkapja a mezőgazdaság a szükséges támogatásokat.

– Hamarosan, március 19-én lesz egy olyan európai uniós agrártanácskozás, ahol a közös agrárpolitikára vonatkozó következtetéseket véglegesítjük – mondta Fazekas Sándor. – Elkötelezettek vagyunk abban, hogy a közös agrárpolitika megfelelő pénzügyi forrásokkal rendelkezzen. Ehhez a tagállami befizetéseket húsz százalékkal kell emelni. Fenn akarjuk tartani a területalapú támogatásokat, a kapcsolódó termelést segítő és a vidékfejlesztési támogatásokat a jelenlegi pénzügyi keretek között.

Ezek lehetővé teszik a térség somogyi termelőinek is, hogy eredményesen gazdálkodjanak. Egyelőre azonban a belvíz okoz komoly problémát a termelőknek. – Az elhúzódó tél és a sok eső mintegy 10 ezer hektáros nagyságrendben sújtja a termelőket – közölte Fazekas Sándor. – Somogyban ezer hektárt érint a belvíz. Az agrárkárenyhítési rendszert lehet ilyenkor igénybe venni, a szükséges információk a falugazdászoknál rendelkezésre állnak.

Az agrárügyekért felelős miniszter nem tart attól, hogy a tavaszi munkák csúsznának a hirtelen olvadás miatt. – A talaj átázott ugyan, de azt gondolom, a természet behozza lemaradását és ez lehetővé teszi azt is, hogy a gazdák elvégezzék a szükséges tavaszi munkákat – fogalmazott Fazekas Sándor.

Mivel a térségben sok a vadász, felmerült a kérdés, vajon miként orvosolható a roppant alacsony vadhús felvásárlási ár. Fazekas Sándor szerint akár a közétkeztetésbe való bevezetése is elképzelhető. – Vannak már egyeztetések arról, hogy nagy felhasználók is felvegyék az ételválasztékba – mondta a politikus. – Jelenleg sincs akadálya, hogy akár munkahelyi étkeztetésben, vagy iskolai menzákon éljenek ezzel lehetőséggel a cégek. Szerintem a legjobb az, ha a hátrányból előnyt kovácsolunk – ami nyilván a vadfeldolgozóknak és a vadásztársaságoknak egyáltalán nem egy könnyű helyzet –, vásároljunk minél több vadhúst. Ezzel a belföldi fogyasztást is növelhetjük, hiszen hazánkban a vadhúsfogyasztás évente nagyjából húsz dekagramm, ami európai összehasonlításban is kifejezetten alacsonynak számít.

Fejlődik a település és a közösség

Móring József Attila országgyűlési képviselő a településen megvalósult fejlesztéseket méltatta a gazdafórum előtt tartott sajtótájékoztatón. – Böhönye a fejlődésről híres, hiszen 150 millió forintot nyertek a Területi- és Településfejlesztési Operatív Programból bölcsőde építésre – emlékeztetett a honatya. – Mintegy 40 millió forintból korszerűsíthetik a polgármesteri hivatalt és friss hír, hogy egy sportparkra is nyert forrást a település.

Zsoldos Márta Piroska polgármester a gazdafórumot megelőző sajtótájékoztatón örömét fejezte ki Fazekas Sándor látogatása miatt. – Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy településünkön tart fórumot Fazekas Sándor – mondta a polgármester. – A hazaszeretet számunkra a föld szeretetét is jelenti, ami nagyon fontos Böhönyén.