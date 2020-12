Szabadságra gurulnak a szántásból

Részben az időjárás miatt csúszott meg a 97 800 hektárra tervezett őszi mélyszántás. Szép számmal akadnak olyan somogyi gazdaságok, ahol mindennel végeztek, s már csak a gépek ellenőrzése ad munkát.

– A 250 hektárnyi őszi talajmunkát november elején befejeztük – mondta Szente Mihály, a ságvári Triciana Agrár Zrt. elnöke. – Most a géppark tisztítása és a hibafelvétel zajlik, a járművek téli javítása februárban kezdődik. Már csak a kukorica elszállítása jelent feladatot: a kamionok a héten, illetve december elején érkeznek.

Keszthelyi Istvántól, a mosdósi Mawa Kft. ügyvezetőjétől tudjuk: folyamatosan dolgoznak még a földeken, ám az időjárás nekik is okozott fenn­akadást. Mindenesetre némi kárpótlást jelent, hogy az utóbbi hetekben csaknem 80 milliméternyi csapadék itatta a szántót. A vetést és az őszi talajmunkát 600 hektáron már befejezték, de még mindig visszavan 270 hektárt. A gyors befejezés érdekében a csapat öt erőgépet vet be a szántón. Laczkovics Sándor, a magyar­atádi Barátság Szövetkezet elnöke azt mondta: az idei utolsó mozzanatnál tartanak, az 550 hektárnyi mélyszántás 80 százalékán túl vannak. A mezőgazdaság azonban olyan ágazat, ahol seregnyi meglepetéssel szembesülhetnek a gazdák. Még akkor is, ha a csapat felkészült szinte minden előre megjósolható nehézségre.

– Most épp az egyik gépünk hibásodott meg – mondta. – Az olajhűtő hőcserélője ment tönkre és emiatt három napig állt az erőgép. Az ilyen problémák soha nem jönnek jól, most viszont különösen bosszantó volt. Lassan azonban végzünk minden teendővel, s 14 tagú csapatunk rövidesen a jól megérdemelt szabadságát veszi ki, illetve a túlórákért járó pihenőt.

Eközben elindult az évzárás, kolléganőim már nagyon matekoznak. Úgy tűnik, még ebben a helyzetben is megismételjük a 2019-es 610 millió forintos bevételt.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) adatai szerint megyénkben a 97 800 hektárnyi őszi mélyszántás 29 százalékán vannak túl a somogyi gazdák, ám a lemaradást gyorsan pótolják. A termelők addig dolgoznak, amig az időjárás engedi. Eközben a 63 364 hektárnyi kukoricából 58 600 hektárt már betakarítottak, hektáronként átlag kilenc tonna átlagterméssel.

Berek Gábor a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) somogyi elnöke hangsúlyozta: 2020 különleges év volt a somogyi termelők számára is. Már kora tavasszal, a koronavírus-járvány első hullámában kiválóan helytálltak.

Próbatételekkel teli idényen vannak túl, s több alkalommal még az időjárás sem kedvezett számukra. A termelők azonban összefogtak, mindent megtettek a sikerért.

Ennek köszönhetően az élelmiszer-feldolgozóipar, illetve a kereskedelemnek folyamatosan biztosították az alapanyagot megyénkből is.

Fotóill.: Lang Róbert