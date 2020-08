Megigéznek a rénszarvasok a nyárban

Már kikerültek a polcokra a karácsonyi díszek, ajándéktárgyak az egyik kaposvári üzletben.

Már karácsonyi díszek, tárgyak és ajándékok is sorakoznak az egyik belvárosi üzlet polcain. A különféle rénszarvasokat, mikulásokat, angyalokat és karácsonyfákat két hete kínálja a bolt. A tapasztalatok szerint a legtöbben csodálkozva nézik a tárgyakat így augusztus végén, és hangos megjegyzést is fűznek a korai árusításhoz, ennek ellenére már háromszor kellett újratölteni a polcokat.

Zsorda Ferencné éppen rövid ujjú pólót válogatott férjének, amikor meglátta a karácsonyi tárgyakat. Az asszony elmondta: kicsit korainak tartja még, hogy kipakolták a díszeket, úgy véli, hogy legalább a szeptember végét megvárhatták volna. Hozzátette: más üzletben, például méteráru boltban is találkozott már karácsonyi mintákkal, azt viszont nem tartja korainak, hiszen azokból még ajándékokat kell készíteni.

– Nevetségesnek tartom – mondta Martin Veronika, egy másik vásárló. – Szerintem a gyerekeket ez teljesen megbolondítja, és hónapokig izgatottak, annyira várják az ünnepet. Azt gondolom, novemberben ráérnének ezeket kirakni – tette hozzá.

Guth Dorinát viszont egyáltalán nem zavarták a díszek. A fiatal lány elmondta: nem igazán szereti a karácsonyt, hiszen, ha együtt van a család, akkor kikészítik egymást.

Orsósné Sztarcsek Éva szerint viszont jó, hogy időben kipakolták a karácsonyi termékeket, így ugyanis időben be lehet majd vásárolni.

Tóth Brigitta, a kaposvári üzlet vezető-helyettese elmondta: már most óriási a kereslet a díszek iránt. Sokan azért is vásárolják meg a karácsonyi tárgyakat már most, mert attól tartanak, hogy hetek múlva bizonyos termékeket talán már nem tudnak megvenni.

Szigeti Orsolya, a Szent István Egyetem (SZIE) Kaposvári Campus Gazdaságtudományi Kar dékánja elmondta: ez a hónap még az iskolakezdésről szól, ezért nem biztos, hogy ez az időszak a legjobb arra, hogy karácsonyi díszeket kínáljanak az üzletek. Kiemelte: az érzelmeinkre hatnak a boltok és impulzusvásárlásra ösztönöznek bennünket. Hozzátette: a korai értékesítés másik célja, hogy az alacsony jövedelmű emberek, ha apránként is, de be tudjanak vásárolni decemberig.