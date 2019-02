Megindulhat az uborkatermesztés több somogyi településen a horvátoknak

Folytatódott az egyeztetés a horvátországi Podravka vállalattal, mint megtudtuk, tizenhárom somogyi településen is belevágnának a csemegeuborka-termesztésbe a külhoni kombinát számára.

A bjelovári mezőgazdasági kiállításon vetődött fel a közös együttműködés lehetősége, melyet követően decemberben Somogyvárra látogattak a Podravka képviselői, ahol tájékoztatták az érdeklődőket – idézte fel Móring József Attila. A napokban az országgyűlési képviselő utazott Horvátországba, hogy egyeztessen a cég vezetőivel. Mint kérdésünkre elmondta, amint megszületik az egyezség, akár tizenhárom somogyi településen összesen hét hektárnyi területen indulhat meg az uborkatermesztés a jövőben.

Önkormányzatokat a közmunka keretein belül és egyéni vállalkozókat is megmozgatott a lehetőség. Ezért két-három hét múlva újfent Somogyba látogatnak a cég képviselői, hogy összehívják a munkára vállalkozókat. Ezen a találkozón már a megállapodás is megszülethet, ha a feltételekben is egyetértés születik. Emellett a lehetséges termőhelyeket is végigjárják a cég képviselői, felmérik mekkora igény lenne például vetőmagra. De most tervezik azt is, hogy melyik lehet az a központi somogyi település, amelyik összefogja a termelőket, s koordinálja a megtermelt uborka elszállítását a jövőben.

Móring József Attila hozzátette: sok nyersanyagra van szükségük a horvátoknak a savanyításhoz, mely hosszú távon is biztos piacot, akár jobb megélhetést jelenthet a somogyi termelőknek. Fontos azonban, hogy továbbra sem zárult be a kör, még mindig jelentkezhetnek a termelés iránt érdeklődők.

– A decemberi tájékoztatót követően mi is átgondoltuk a lehetőséget, s ha sikerül megegyezni, kétezer négyzetméteren vágunk bele az uborkatermesztésbe a közmunkaprogram keretein belül – mondta Komári József, Szőkedencs polgármestere. – A cég neve önmagában is garancia arra, hogy biztos fizető partner lesz számunkra. Azt is vonzónak tartjuk, hogy előre megállapodnánk a felvásárlási árban. Reméljük, hogy mihamarabb sikerül megállapodni a feltételeket illetően.